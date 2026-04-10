La dottrina Marotta vacilla: Inter, dalla prossima stagione si cambia così

L’Inter che verrà sarà molto meno italiana. Ai saluti ci sono Acerbi, Darmian e Frattesi (i primi due sono in scadenza di contratto, il centrocampista rivendica maggiore spazio), mentre Bastoni resta un punto interrogativo grande così alla luce del corteggiamento del Barcellona. Problema, anche in ottica Nazionale, è che tra i vari profili abbinati all’Inter non ce n’è uno italiano con l’aurea eccezione di Guglielmo Vicario che ha deciso di lasciare il Tottenham e si è promesso all’Inter: le parti convoleranno a nozze con tre anni di ritardo perché all’epoca dei fatti, a causa dell’impasse legata al trasferimento di Onana al Manchester United, gli Spurs riuscirono a bruciare i nerazzurri sul tempo acquistando il portiere dall’Empoli. Non è stato comunque un male perché l’Inter ritroverà un numero uno che ha maturato un’importante esperienza internazionale (con il punto esclamativo messo grazie all’Europa League vinta in finale sul Manchester United) e che è ancora nel pieno della carriera (compirà 30 anni a ottobre). In Nazionale il nome di Vicario è una costante tra i convocati, problema - come accaduto in passato a chi stava alle spalle di Zoff e Buffon - è che davanti a lui ha Gigio Donnarumma, un fuoriclasse nel ruolo, forse l’unico che possiede il nostro movimento calcistico.