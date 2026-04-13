"Ricorda il Psg?", Barella provoca e litiga col quarto uomo: Como-Inter scatena i social

In Como - Inter c'era tanto in palio. Per i lariani vincere avrebbe voluto dire avvicinarsi al Milan - caduto a sorpresa tra le mura amiche contro l' Udinese - e sorpassare nuovamente la Juventus dopo la vittoria dei bianconeri in trasferta a Bergamo . Per i nerazzurri invece voleva dire ipotecare lo Scudetto, approfittando dei passi falsi del Napoli - fermato dal Parma - e dei rossoneri. Barella indubbiamente ha sentito la pressione, dovuta anche ai continui fischi dei tifosi del Como , e al momento della sua sostituzione con Mkhitaryan , il centrocampista nerazzurro ha salutato ironicamente la curva lariana, venendo richiamato anche dal quarto uomo, a cui ha risposto a tono non ricevendo comunque nemmeno l'ammonizione.

Il saluto di Barella

È il 78' quando Barella viene sostituito in favore di Mkhitaryan. Prima di uscire dal campo, il numero 23 nerazzurro - preso di mira per tutta la partita dai lariani - si gira verso la tifoseria dei padroni di casa e li saluta ironicamente con la mano probabilmente volendo utilizzare solamente quattro dita, certo della vittoria (l'Inter aveva da poco siglato la quarta rete con Dumfries), scatenando ancor di più le ire dei comaschi. Nel mentre che Barella si dirige fuori dal campo, il quarto uomo lo richiama invitandolo a non perdere ulteriore tempo. La risposta del centrocampista è piccata - come più volte è successo in questa stagione, ma non solo, nei confronti della terna arbitrale - dato che manda a quel paese l'assistente, ma anche in questa occasione la cosa viene lasciata passare: Barella non riceve l'ammonizione e nemmeno un richiamo verbale.

Le reazioni social

Il momento è stato ovviamente immortalato e poi condiviso sui social, dove gli utenti hanno reagito all'episodio. Da una parte i tifosi nerazzurri sono accorti in difesa del centrocampista con commenti quali: "Grande Bare", "Il mio nuovo idolo", "Sei nel mio cuore Barellino". Di tutt'altra opinione invece il resto del web, che ha attaccato il numero 23 dell'Inter, ricordando anche cosa rappresentino quelle cinque dita nella storia recente nerazzurra: "Ci teneva a ricordare le cinque pere", "Salutava i suoi capelli", "Ricordiamoci che è anche grazie a questo fenomeno che non andiamo ai Mondiali", "Speriamo che non gli dicano di chiedere scusa un'altra volta ora". Altri ancora si sono soffermati sul battibecco con il quarto uomo: "Giustamente non ammonito, sotto gli occhi del quarto uomo", "Ovviamente manda a quel paese il guardalinee nell'indifferenza generale, poi si chiede perché lo fischiano".