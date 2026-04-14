I magnifici 7 dell'Inter, quel segreto e il dream team che può sgretolarsi: quali sono i meriti di Chivu

MILANO - Cristian Chivu è vicino al traguardo grazie - anche - ai suoi magnifici sette . Sette come le principali “armi” offensive della sua Inter . I quattro attaccanti (Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny), ovviamente, ma anche i due esterni titolari (Dimarco e Dumfries) e il regista col piede “caldissimo” (Calhanoglu). I sette insieme hanno segnato il 73% dei gol dell’Inter in Serie A. Un dato importante che diventa clamoroso se confrontato con i migliori attacchi del campionato. L’ Inter naturalmente è la squadra che ha segnato più reti, ben 75, che hanno portato il totale di sempre in Serie A a 5.465, uno in più della Juventus (che guidava questa classifica da 51 anni). Di queste 75 reti, 55 sono state messe a segno dai suddetti sette. Solamente il Como ha saputo realizzare più gol dei magnifici di Chivu: 56. La Juventus, terzo miglior attacco del campionato, è a quota 55. Tutti gli altri sono indietro.

Scudetto Inter: i numeri offensivi e il peso degli attaccanti

Insomma, se Chivu riuscirà a vincere lo scudetto da quasi debuttante - ricordiamo che l’allenatore aveva nel curriculum solamente 13 panchine in Serie A col Parma -, uno dei suoi meriti sarà stato quello di aver saputo sfruttare a dovere tutta la potenza di fuoco che il club gli ha messo a disposizione, a partire dagli attaccanti, con Lautaro capocannoniere a 16 reti e Thuram a 10 (entrambi hanno saltato sei gare di A per infortunio), Pio Esposito a 6 e Bonny a 5. Anzi, questi numeri vanno in un certo senso misurati, perché Dumfries - che la scorsa annata mise a segno 11 reti in tutte le competizioni, terzo marcatore della squadra di Inzaghi -, è stato fermo ai box da inizio novembre a fine febbraio, saltando 16 incontri in campionato. E a Como si è visto quanto averlo in campo o meno, abbia un certo peso: è salito a 3 gol, ma chissà se ci fosse stato sempre.

Calhanoglu e il futuro dell’Inter: crescita, leadership e mercato

Per il resto, Chivu è riuscito a elevare il rendimento di Dimarco, passato da 4 gol e 7 assist nel campionato ’24-25, costellato da tanti errori difensivi, a 6 reti e 15 assist in questo torneo, con un apporto migliore senza palla. Per non parlare della crescita di Calhanoglu riportato ai livelli del ’23-24, quando fra campionato e coppe arrivò a quota 15 gol (13 in A): il turco la scorsa stagione segnò 11 reti, ma le sue prestazioni non furono mai incisive come nelle annate precedenti.

Chivu ha invece rimesso al centro del villaggio Calhanoglu, gestendo i periodi in cui non c’era con Zielinski, ma l’Inter con l’ex rossonero è una squadra, senza un’altra. E questo sarà un tema importante di discussione quando la stagione terminerà, perché bisognerà capire se l’Inter vorrà proseguire con Calhanoglu, rinnovando il contratto in scadenza nel 2027, o voltare pagina. In questo senso in Turchia sono sicuri dell’addio: «Al 99% Calhanoglu la prossima stagione indosserà la maglia del Galatasaray - la dichiarazione di Taner Karaman, opinionista turco ad “ASpor Tv” -; quell’1% di differenza è solo perché non è ancora stata apposta la firma, ma il giocatore ha dato la sua parola».