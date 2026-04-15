Calhanoglu al ribasso, il sacrificio per restare all’Inter. E il Galatasaray…

MILANO - La partita a scacchi sul futuro di Hakan Calhanoglu è ufficialmente iniziata. A muovere il primo pedone ha provveduto Gordon Stipic , sfruttando l’assist dato dalle ultime voci provenienti da Istanbul dove prefiguravano un accordo ormai imminente con il Galatasaray . «Da regola generale, non commento le voci, ma in questo caso è importante per me chiarire i fatti una volta per tutte - ha sottolineato l’agente in esclusiva ai microfoni di Fabrizio Romano - Hakan Calhanoglu è sotto contratto con l’ Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all’Inter. Le speculazioni pubbliche su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c’è stata una concreta richiesta o indagine. Hakan rimane pienamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase: l’Inter, la lotta per lo scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra. Settimana dopo settimana, attraverso le sue prestazioni, la sua passione e il suo senso di responsabilità in campo, continua a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando avanti con grande orgoglio e determinazione al prossimo Mondiale, dove guiderà la sua nazione come capitano, una responsabilità che è un onore speciale e significa tutto per lui».

Inter, strategia rinnovo Calhanoglu: ingaggio, ruolo e futuro

La sua esternazione però ha evidentemente un obiettivo più sottile, ovvero stanare l’Inter che non può certo permettersi di tenere un giocatore tanto importante in scadenza (l’accordo attuale ha termine nel giugno 2027). Tra i senatori il turco è quello che ha più possibilità di restare anche se nelle ultime due stagioni la sua continuità è stata minata da frequenti problemi muscolari. Problemi che però non ne hanno intaccato il rendimento: vero è che il regista in campionato ha giocato poco (appena 21 partite, 19 da titolare), ma quando l’ha fatto è stato spesso e volentieri decisivo come provano i 9 gol segnati a cui va aggiunta una buona manciata di assist ai compagni.

Considerato che l’Inter dovrà investire molto per puntellare un po’ tutti i reparti sarebbe quindi controproducente lasciarsi scappare un giocatore che, se dosato al meglio, è ancora dominante almeno in Serie A. I primi a saperlo sono Marotta, Ausilio, Baccin e pure Chivu ma, allo stesso modo, tutti loro sanno che l’Inter che verrà non potrà essere più “Calhacentrica”. E questo, in sede di trattativa, non può che tradursi in una proposta al ribasso rispetto ai 6.5 milioni che attualmente guadagna il regista.

Mercato Inter: possibile sacrificio di Calhanoglu e pista Solet

Il primo a intuirlo già è proprio Stipic che sa pure come a Istanbul un biennale alle cifre attuali il Galatasaray sarebbe pronto a offrirlo senza esitazione anche per l’eco mediatica che avrebbe a quelle latitudini il fatto di riportare a casa il capitano della Nazionale (un acquisto che farebbe da volano pure per il marketing). La questione quindi rischia di trasformarsi in una scelta di campo: se Calhanoglu vorrà restare all’Inter, dovrà fare un sacrificio, magari favorito da una proposta di rinnovo che possa prevedere che la nuova scadenza (2028) possa dilatarsi fino al 2029 al raggiungimento di determinati traguardi. Di certo l’ultimo ad avere voglia di rompere con l’Inter è proprio lo stesso Stipic che punta a portare a Milano pure un altro suo assistito, vale a dire Oumar Solet. Il difensore centrale, dopo la grande stagione a Udine e una volta risolte le sue pendenze extracalcistiche, vuole fortissimamente spiccare il volo verso una big nel prossimo mercato estivo. E l’Inter è in cima ai suoi pensieri.