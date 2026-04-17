"Bastoni al Barcellona? Da tifoso dell'Inter è una mer**, ma...": Fontecchio a sorpresa

CHARLOTTE (Stati Uniti) - L'eco del possibile trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona arriva fino alla NBA dove Simone Fontecchio , tifoso Inter, ne ha parlato dopo l'eliminazione dei suoi Miami Heat al Play-In contro Charlotte. L'ex giocatore del Baskonia non ha usato mezzi termini nel valutare la possibile partenza del difensore centrale verso il Camp Nou: "Mi dispiace, perché è un giocatore dell' Inter e vederlo andare via non è bello, ma credo che la situazione con i tifosi italiani non sia delle migliori in questo momento, dopo tutto quello che è successo con la Juventus e con i Mondiali.

Quindi, se deve andarsene, probabilmente sarà un bene per la sua carriera e gli auguro il meglio. Ovviamente, da tifoso dell’Inter è una merda, ma non c’è niente che io possa fare". Pur mostrandosi addolorato, l’ala ex Alba Berlino ha espresso la sua comprensione nei confronti di Bastoni e del passo da gigante che potrebbe compiere nella sua carriera indossando la maglia blaugrana.

Niente Mondiali: "Momento complicato"

Fontecchio ha anche parlato della dolorosa eliminazione degli Azzurri ai playoff per la qualificazione ai Mondiali: "Non è facile, non è facile parlarne perché sono già tre volte di fila che non ci siamo riusciti, che non siamo arrivati ai Mondiali. È un momento molto complicato per il calcio, sicuramente bisogna cambiare qualcosa. Se mi chiedi quali sono i problemi, non saprei dirti. Penso che ci stiano provando, ma sarà un processo molto, molto lungo e complicato".