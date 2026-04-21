"Inzaghi o Chivu, vi spiego. Sommer? Si cerca il pelo nell'uovo": l'ex Inter sicuro

Ivano Bordon c’era . Il 4 giugno del 1986 difendeva la porta della Sampdoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia col Como , passata alla storia per la monetina che colpì l’arbitro Redini: 2-0 per la Samp e ciao finale per il Como : «In realtà non ricordo molto di quanto accaduto allora, mi viene in mente solo che presi gol da una palla che mi scavalcò e non riuscì nemmeno in tuffo a deviarla.... Tornando ad oggi invece, dopo lo 0-0 dell'andata, un risultato che forse in quel momento, andava bene a tutte e due le contendenti, l’ Inter punta alla doppietta, il Como cerca un traguardo prestigioso per poi giocarsi la possibilità di conquistare un trofeo».

L’importanza della partita per Como e Inter tra ambizioni e obiettivi stagionali

Per il Como è la partita più importante della stagione? «Si può dire, sì. Forse sarebbe meglio definirla importantissima e non la più importante proprio per quello che potrebbe determinarsi in futuro».

Per l’Inter invece che impegno è? «Direi che lo scudetto ormai è conquistato. La partita col Como servirà penso anche a quegli atleti che hanno giocato meno in campionato per poter dimostrare il proprio valore. La Coppa Italia è un sempre un trofeo di prestigio. E conquistare nello stesso anno campionato e coppa nazionale vorrebbe dire aver centrato due obiettivi».

Un bel traguardo per Chivu. «Al suo primo anno da allenatore dell'Inter mi sembra che abbia dimostrato di saper gestire il gruppo anche nelle poche situazioni di difficoltà. Il mio giudizio su di lui non può che essere positivo, spetterà a Chivu nella prossima stagione ribadire quanto di buono fatto in quella attuale».

Meglio Chivu o Inzaghi? «Una bella domanda (ride, ndr). Entrambi hanno dimostrato di essere degli allenatori che hanno meritato di vincere quanto conquistato, anche se Inzaghi forse non è stato molto fortunato in alcune situazioni».

Portieri e futuro dell’Inter: da Sommer a Vicario passando per Martinez

In porta col Como giocherà Josep Martinez, è un portiere che le piace? «Sinceramente l’ho visto poche volte, senza che fosse molto impegnato. Mi sembra un ragazzo presente in campo, però per un commento più preciso vorrei vederlo più volte, al momento non mi sento di dare un giudizio, né positivo, né negativo. Si deve dire sia un ragazzo sul quale l'Inter ha puntato, l’ha acquistato pensando anche al proprio futuro, vedremo se questo sarà all'Inter o da qualche altra parte».

Sommer potrebbe lasciare Milano. O magari restare come dodicesimo. «Sommer ha fatto benissimo, ha portato esperienza e ha dimostrato di essere un portiere valido. Poi si fa in fretta a criticare chi fa questo ruolo quando prende gol, perché si cerca il pelo nell'uovo. Ma per me Sommer ha portato all'Inter dei momenti e delle situazioni molto positive. Se volesse restare e fosse propenso a aiutare quello che sarà il portiere titolare, sarebbe un bene se rimanesse. Qualora decidesse di andare via, e alla sua età penso che possa decidere di farlo, concluderà una bella esperienza in nerazzurro».

Il suo erede sembra Vicario. «Quest’anno il Tottenham ha avuto dei problemi e forse anche lui ci è rimasto invischiato. Non è stato un anno molto bello, però ricordo che quando Vicario giocava in Italia era stato protagonista di buonissime prestazioni. Per me ha la qualità tecnica tra i pali, non lo conosco su quella dell’impostazione con i piedi, ma penso sia un elemento sul quale si potrebbe puntare».