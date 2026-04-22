Inter, benedetto il giorno in cui Calhanoglu non è andato al Galatasaray

Vincenzo Montella era stato chiaro, prima della spettacolare, bellissima semifinale di ritorno fra Inter e Como che ha meritato ai nerazzurri la sedicesima finale di Coppa Italia della loro storia: "Calhanoglu vale mezza squadra. Me n'ero accorto già da avversario, quando allenavo la Fiorentina e avevo un grande playmaker come Pizarro. S