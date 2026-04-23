Chivu, eccoti il primo regalo: l'Inter respinge il Galatasaray e blinda Calhanoglu

Nel momento clou della stagione nerazzurra, parafrasando il celebre coro dei tifosi interisti, è tornato determinante l’idolo neroblù: Hakan Calhanoglu. A Pasqua la resurrezione dal sapore di tricolore con la saetta dalla distanza che aveva impallinato Svilar prima dell’intervallo, portando momentaneamente l’Inter sul 2-1 contro la Roma in quello che era il periodo più delicato della stagione. Un acuto diventato il volano alla cinquina finale calata sulla banda Gasperini e che ha avuto un peso specifico determinante per mantenere al primo posto la squadra di Chivu . Tanto che per tutti nel mondo nerazzurro, quello del turco ai giallorossi, è stato rubricato come il gol-scudetto.

Martedì sera Hakan ha vestito nuovamente i panni del mattatore, prendendo per mano l’Inter e trascinandola in finale di Coppa Italia. Prestazione straordinaria quella sfoderata dal numero 20 autore di una doppietta e dell’assist per Sucic che hanno, letteralmente, ribaltato il Como di Fabregas. Col tecnico catalano a omaggiarlo a suon di complimenti a fine gara: «Non esistono tanti calciatori come Calhanoglu in circolazione, sono innamorato di lui. Quando giochiamo contro l'Inter mi preoccupo se gioca o no. Questi campioni trovano sempre le soluzioni. Lui è un giocatore che mi piace molto; perché non ne esistono tanti nel calcio. Vederlo a questo livello è incredibile: gira tutto intorno a lui e fa giocare bene la squadra».

Calhanoglu decisivo per Chivu

Parole ovviamente che hanno inorgoglito il campione turco, ma che al tempo stesso ne sottolineano l’importanza all’interno della formazione interista. D’altronde i numeri parlano chiaro: con la doppietta ai lariani Hakan è arrivato a quota 12 centri stagionali (9 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 1 in Champions League), ai quali vanno sommati 7 assist (4 in A, 2 in Champions e 1 in Coppa Italia). Tanta roba. Uno come Calha fa la differenza e bisogna tenerselo stretti. Il più possibile e ancora a lungo. Questo il pensiero di Chivu che ha ribadito alla dirigenza nerazzurra come il regista sia fondamentale e insostituibile. Ecco perché dalle parti di viale della Liberazione non hanno neppure voluto ascoltare le possibili proposte del Galatasaray, ribadendo come Hakan non sia sul mercato. Anzi, col suo agente Gordon Stipic (presente martedì sera a San Siro per godersi dal vivo il Calha-show contro il Como) sono già partiti i dialoghi per blindare l’ex Bayer Leverkusen. Pronto il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029, anche se non è da escludere che sia arrivi direttamente a un prolungamento triennale. Lavori in corso e previsti contatti diretti già questa settimana.

Il futuro all'Inter

L’obiettivo sia dell’Inter sia di Calhanoglu, infatti, è di proseguire insieme. Vanno ora concordate e definite bene le modalità, visto che il centrocampista guadagna 6,5 milioni a stagione ed è legato ai nerazzurri fino al 2027. Possibile un altro anno agli attuali standard economici, anche se l’Inter proverà a proporre un accordo più duraturo in cambio di una leggera sforbiciata agli emolumenti. Alla peggio - senza un’intesa immediata - le parti porteranno avanti i dialoghi nei mesi a venire. Senza ansia e tantomeno alcuna fretta da parte di nessuno, anche perché i piani per la stagione 2026/27 sono già stati concordati e prevedono Calha come punto fermo della mediana interista. Il resto si vedrà. Intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio approfondiranno con l’agente Stipic pure la questione riguardante Oumar Solet. Il centrale francese dell’Udinese rimane uno degli obiettivi nerazzurri per la campagna acquisti estiva ed è stato visionato nuovamente dagli 007 nerazzurri sabato scorso in occasione della gara contro il Parma. È probabile che tra l’Inter e Gordon Stipic un affare tiri l’altro…