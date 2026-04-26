Marotta si meraviglia: "Inter estranea e corretta. Nessun arbitro gradito, con noi scelte avverse"

Un'Inter tra due fuochi. Da una parte la squadra di Chivu in campo è sempre più vicina a vincere lo Scudetto, ma fuori la società nerazzurra è finita al centro del caso Rocchi, che ha portato all'autosospensione del designatore arbitrale. Nel pre partita della sfida contro il Torino, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Noi apprendiamo tutto dalla stampa e infatti questi comunicati e dichiarazioni fatte ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi. Abbiamo agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti, questo è il dato più importante".
Marotta contrattacca: "Lo scorso anno situazioni avverse e acclarate"
"L'anno scorso è stata un'annata in cui abbiamo avuto decisioni avverse e successivamente acclarate dai vertici arbitrali, come il rigore in Inter-Roma - ha aggiunto Marotta -. Oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato e questo scudetto. Sono tranquillo, l'Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro. Non voglio addentrarmi di più, ora vogliamo portare a casa il più in fretta possibile questo scudetto, meritato".
L'Inter e lo Scudetto
Il presidente nerazzurro si è poi concentrato sulla stagione corrente, che vede l'Inter protagonista e a un passo dallo Scudetto: "I complimenti vanno riservati all'allenatore e alla squadra. Dobbiamo ancora arrivare a questo doppio traguardo, oggi la squadra è molto concentrata su questo esame. Domenica affronteremo un altro avversario e poi penseremo alla Coppa Italia, che è un altro bel trofeo che vorremmo vincere. Per noi sarebbe la decima volta".
Marotta tranquillizza: "Nessuna ripercussione per l'Inter"
Il presidente dell'Inter è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Abbiamo visto questi commenti dalla stampa e siamo abbastanza meravigliati. Non abbiamo un elenco di arbitri graditi. La stagione scorsa abbiamo avuto decisioni avverse, anche acclarate dai vertici del CAN, come il rigore negato in Inter-Roma. Noi siamo forti della nostra correttezza e tranquillità, oggi siamo qui per affrontare un esame importante, per portare a casa questo Scudetto il più velocemente possibile per poi poterci concentrare sulla Coppa Italia. Ci potrebbero essere ripercussioni sull'Inter? No, assolutamente. Siamo molto tranquilli e vogliamo tranquillizzare tutti".
Nonostante il clima esterno, sarà importante che squadra e tifosi si godano la vittoria dello scudetto, che potrebbe arrivare già la prossima giornata: "Vincere uno Scudetto in casa, davanti ai nostri tifosi, sarebbe una cosa bellissima. Sarebbe bello vincerlo domenica, ma vediamo cosa succede. È merito dell'allenatore e della squadra".
Un'Inter tra due fuochi. Da una parte la squadra di Chivu in campo è sempre più vicina a vincere lo Scudetto, ma fuori la società nerazzurra è finita al centro del caso Rocchi, che ha portato all'autosospensione del designatore arbitrale. Nel pre partita della sfida contro il Torino, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Noi apprendiamo tutto dalla stampa e infatti questi comunicati e dichiarazioni fatte ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi. Abbiamo agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti, questo è il dato più importante".
Marotta contrattacca: "Lo scorso anno situazioni avverse e acclarate"
"L'anno scorso è stata un'annata in cui abbiamo avuto decisioni avverse e successivamente acclarate dai vertici arbitrali, come il rigore in Inter-Roma - ha aggiunto Marotta -. Oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato e questo scudetto. Sono tranquillo, l'Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro. Non voglio addentrarmi di più, ora vogliamo portare a casa il più in fretta possibile questo scudetto, meritato".
L'Inter e lo Scudetto
Il presidente nerazzurro si è poi concentrato sulla stagione corrente, che vede l'Inter protagonista e a un passo dallo Scudetto: "I complimenti vanno riservati all'allenatore e alla squadra. Dobbiamo ancora arrivare a questo doppio traguardo, oggi la squadra è molto concentrata su questo esame. Domenica affronteremo un altro avversario e poi penseremo alla Coppa Italia, che è un altro bel trofeo che vorremmo vincere. Per noi sarebbe la decima volta".