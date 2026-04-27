Calhanoglu, altro stop Inter: l’infortunio rischia di fargli saltare la finale di Coppa Italia

L'Inter perde Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni, spiega il club nerazzurro in una nota: Calhanoglu salterà sicuramente la prossima gara col Parma, ma lo stop mette a rischio anche la sua partecipazione alla finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio.