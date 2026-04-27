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Calhanoglu, altro stop Inter: l’infortunio rischia di fargli saltare la finale di Coppa Italia

Le condizioni del centrocampista turco preoccupano Chivu che potrebbe non averlo a disposizione neanche per la sfida del 13 maggio contro la Lazio
1 min
Calhanoglu, altro stop Inter: l’infortunio rischia di fargli saltare la finale di Coppa Italia © Marco Canoniero
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L'Inter perde Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni, spiega il club nerazzurro in una nota: Calhanoglu salterà sicuramente la prossima gara col Parma, ma lo stop mette a rischio anche la sua partecipazione alla finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio.

Mondiali a rischio?

Viste le sue attuali condizioni però, la presenza di Calhanoglu ai prossimi Mondiali non sarebbe a rischio. Il centrocampista turco potrebbe tornare a disposizione entro un mese, riuscendo così a partecipare regolarmente al Mondiale in programma da giugno tra Canada, Messico e Stati Uniti.

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