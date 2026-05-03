Chivu, Scudetto e ora caccia al double Inter: ricordate chi ci è riuscito prima? Allegri inarrivabile

Il primo trofeo è in tasca, il secondo all’orizzonte. Adesso che l’aritmetica assegna all’Inter lo scudetto , Cristian Chivu insegue subito il double, o doblete che dir si voglia, da centrare nella finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma con la Lazio. Il tecnico nerazzurro sa come si fa, anche se per ora soltanto da calciatore: se riuscisse nell’impresa di conquistare tricolore e coppa nella stessa stagione, Chivu diventerebbe solo il secondo allenatore nella storia dell’Inter a potersene fregiare. Il primo lo conosce benissimo perché, quando José Mourinho piantava i primi due paletti del triplete - sogno accarezzato pure dall’Inter nella scorsa stagione, poi franata in un’annata da zero titoli -, lo faceva anche grazie alle prestazioni del difensore romeno. È sulle orme dello Special One , che Chivu si muove. Lo stesso portoghese, di recente, ha confessato: «Quando lo allenavo non avrei mai pensato che potesse fare l’allenatore. Non sembrava un predestinato, invece è stato intelligente, ha studiato e fatto la gavetta. Non è nato per generazione spontanea».

L'allievo che potrebbe superare il maestro

Adesso, l’allievo potrebbe (limitatamente alla doppia affermazione e all'aspetto cronologico) anche superare il maestro: Chivu arriverebbe al double nel suo primo anno sulla panchina dell’Inter, e in generale alla guida di una formazione di Serie A da inizio campionato. Mou, invece, dovette aspettare la seconda stagione in nerazzurro, pur avendo comunque vinto lo scudetto in quella precedente. Vincendo la Coppa Italia, Chivu regalerebbe a San Siro una doppia festa: lo scudetto sarà consegnato al club in occasione della partita con l’Hellas Verona, l’ultima stagionale in casa. Il romeno, oltre alla rapidità nel riempire la sua bacheca, entrerebbe in un club abbastanza ristretto, anche non considerando soltanto chi sia riuscito a far proprio il double con l’Inter.

Double: la lista di chi ci è riuscito

Il primo, quando ancora si poteva ricorrere all’italiana “doppietta”, fu Antonio Janni, il tecnico del primo tricolore del Grande Torino, nella stagione 1942-1943, con il contributo clandestino di Erno Erbstein. Al Toro fece seguito la Juventus di Carlo Parola, nel 1959-1960: in bianconero hanno centrato il duplice traguardo anche Marcello Lippi (1994-1995) e Massimiliano Allegri, inarrivabile con i suoi quattro double consecutivi dal 2014 al 2018. Nel mezzo, il Napoli di Maradona e Ottavio Bianchi (1986-87) e la Lazio del compianto Sven Goran Eriksson nel Duemila. Chivu sarebbe, in sostanza, in ottima compagnia, forse pure troppo prestigiosa se si considera una carriera da allenatore ancora acerba ma che, nel caso, farebbe segnare un "buonissima la prima".

Feeling con la Coppa Italia

Con la Coppa Italia, il feeling è comunque certificato: da calciatore l’ha alzata tre volte, due con l’Inter e una con la Roma. All’Olimpico, sentirà aria di derby, e magari ricorderà le scaramucce del passato: nella finale di maggio 2010, vinta 1-0 in nerazzurro, salutò il pubblico romanista con una serie di gestacci. Si erano tanto amati, ma le lunghe scorie del suo addio a parametro zero, tra infortuni e dissapori, si erano fatte sentire: «Potrei raccontare tante motivazioni per spiegare o per giustificare un gesto istintivo, ma quando si sbaglia si chiede solo scusa. E io chiedo scusa», disse. L’onestà intellettuale, in fin dei conti, non gli è mai mancata: in una stagione nata sulle macerie di Monaco, ha sempre inseguito coerenza, di gioco, principi e pure risultati. Non tutte le volte l’ha trovata - basti pensare alle dichiarazioni successive al caso Bastoni-Kalulu -, ma quel tricolore che adesso si può cucire sul petto conferma la bella intuizione della dirigenza. Il 13 maggio, nel confronto generazionale con Maurizio Sarri, l’Inter scenderà in campo per il doblete e magari per la stella d’argento: i nerazzurri diventerebbero, dopo la Juve, la seconda squadra d’Italia a fregiarsi di dieci affermazioni in Coppa Italia. I bianconeri evitarono la patch, chissà cosa deciderebbero in viale della Liberazione. Prima, chiaramente, c’è da giocare la finale: vincendola, per diversi aspetti, quella scelta estiva di Beppe Marotta & co, sorprendente se si ripensa a come è maturata, potrebbe anche diventare storica.



