Dimarco motorino, Akanji professore, Lautaro letale e Zielinski ha spiccato il volo: pagelle Inter    

Zielinski 8.5

Comparsa senza acuti con Inzaghi, con Chivu ha spiccato il volo. Anche perché l'allenatore ha saputo fare col polacco quello che il suo predecessore fece con Calhanoglu: quando il turco ha dato forfait, Chivu lo ha lanciato da regista e Zielinski è lievitato, confermandosi poi pure da mezzala, tant'è che ha preso il posto a Mkhitaryan e Sucic. Il tutto, condito da 6 gol, alcuni niente male.

Barella 8

Lo ha dichiarato lui stesso: non è stata una stagione indimenticabile a livello personale. Però... 8 assist (secondo dietro a Dimarco), 3 gol, due dei quali nel momento caldo dell'annata, quando andava superata la crisi di marzo. Ha faticato, ha fatto pure mugugnare a volte San Siro, ma da buon sardo ha sempre lottato, senza arrendersi mai.

Mkhitaryan 7

Dopo Acerbi, l'altra "vittima" di Chivu: da titolarissimo ad alternativa, con sole 14 gare dal primo minuto. Ma quando è stato chiamato in causa, il suo lo ha sempre fatto.

Sucic 7

Buon impatto (assist con Torino e Sassuolo; gol spettacolare contro la Fiorentina), un modo di intendere il calcio diverso rispetto agli altri centrocampisti, quindi il calo nel 2026, con più panchine che gare da titolare. Però ha ventidue anni e non potrà che crescere: i colpi - vedi semifinale di Coppa Italia col Como - ha dimostrato di possederli.

Frattesi 6

Doveva essere la sua annata, con Chivu pronto a lanciarlo nel 3-4-2-1, si è invece ritrovato come sempre in panchina, colpa anche dell'ernia estiva. E rispetto alle stagioni precedenti, non è riuscito a incidere neanche da subentrante (0 gol). Addio scontato.

Diouf 6

Arrivato a fine mercato, ci ha messo un po' a capire il calcio italiano, anche perché nel 3-5-2 non aveva un ruolo preciso. Chivu lo ha provato in più posizioni, sfruttandone negli arrembaggi finali l'abilità nel puntare gli avversari.