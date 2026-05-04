“Interna21onale - Uno Scudetto firmato Chivu” su Dazn

C’è sempre un’alba dopo la notte. C’è stata quella del 23 maggio 2010, il giorno dopo che Cristian Chivu, insieme a José Mourinho e ai suoi compagni, aveva alzato la Coppa dalle grandi orecchie , la Champions League. E poi c’è stata quella del 1° giugno 2025, poche ore dopo che il sogno europeo dell’Inter si era infranto a Monaco di Baviera. Da lì, da un gruppo uscito a pezzi da un sogno svanito, è nata una nuova alba: Dazn porta in app un tributo speciale alla squadra neroazzurra e alla guida tecnica di Chivu, un vero e proprio viaggio emozionale lungo un'intera stagione .

Il docufilm alterna narrazione e immagini delle azioni più significative del campionato, con gol e highlights accompagnati dalle parole dei telecronisti Dazn e dalle voci dei protagonisti che hanno commentato in corso una lunga e soddisfacente scalata alla classifica fino al raggiungimento del Tricolore. I gol di Lautaro e Thuram, la qualità di Çalhanoğlu e Dimarco, la solidità di Barella e Bastoni, il contributo di un gruppo che ha saputo restare compatto fino alla fine. Una squadra che, passo dopo passo, grazie alla guida di Christian Chivu, ha costruito la propria corsa al titolo e che, al termine del viaggio, solleverà il trofeo tanto ambito: lo Scudetto.