Inter, Thuram rischia la finale di Coppa Italia! Infortunio in allenamento

L’ Inter continua la preparazione in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio , remake della gara di pochi giorni fa in campionato , in programma mercoledì 13 maggio, ma dal ritiro nerazzurro arrivano segnali poco incoraggianti per Cristian Chivu . Nell’allenamento di oggi, lunedì 11 maggio, Marcus Thuram ha accusato un problema fisico proprio nelle fasi conclusive della seduta, facendo scattare immediatamente l’allarme nello staff tecnico.

Thuram si ferma: finale di Coppa Italia a rischio

La notizia più pesante della giornata riguarda Marcus Thuram, costretto a interrompere l’allenamento odierno dopo aver avvertito un problema fisico. L’attaccante francese si è fermato proprio al termine della seduta e lo staff medico ha deciso di monitorare immediatamente la situazione. A soli due giorni dalla finale contro la Lazio, cresce quindi la preoccupazione in casa Inter.

Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti per capire l’entità dell’infortunio e valutare eventuali tempi di recupero. Al momento la sua presenza nella sfida dell’Olimpico appare fortemente a rischio. In caso di forfait del francese, in pole per sostituirlo c'è Pio Esposito, pronto a prendere posto accanto a Lautaro. Le prossime ore saranno decisive.

Pio Esposito recuperato, Calhanoglu ancora a parte

Arrivano invece indicazioni più positive sul fronte Pio Esposito. Il giovane attaccante è recuperato ed è pronto, non solo a tornare a disposizione di Chivu, ma è anche in pole per prendersi una maglia da titolare per la finale di Coppa Italia. Situazione diversa invece per Calhanoglu, che anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato senza unirsi al gruppo. Il centrocampista turco continua a gestire il problema fisico accusato nelle ultime settimane e la sua condizione verrà monitorata di giorno in giorno in vista di mercoledì. Chivu spera comunque di recuperare il regista per la gara con i biancocelesti.