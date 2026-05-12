Chivu: "Vincere la Coppa Italia? A me non cambia nulla, felice per loro". Lautaro: "Fame di trofei"

Dopo la vittoria dello Scudetto, l'Inter ha ora la possibilità di vincere il secondo trofeo della sua stagione. Domani, infatti, i nerazzurri affronteranno la Lazio nella finale di Coppa Italia. Per la squadra di Chivu sarà una sfida particolare, soprattutto perché arriverà a pochi giorni di distanza dalla vittoria in campionato per 3-0 contro i biancocelesti. L'Inter, però, non dovrà fare l'errore di abbassare la guardia: servirà una prestazione di livello per vincere. Non a caso, intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro Chivu ha spiegato: "Sono due partite diverse, ci sono insidie quando fai sfide ravvicinate con la stessa squadra. Magari pensi che fosse semplice fare come sabato, o loro che trovano qualche motivazione in più. Dobbiamo essere umili e avere l'atteggiamento giusto, consapevoli che ci siamo meritati lo Scudetto e di essere arrivati in fondo alla Coppa Italia, che vogliamo onorare al meglio. Sicuramente saremo pronti".
Mentalità vincente: "Servirà non avere ossessione"
Il preparatore atletico dell'Inter, Cecchi, ha detto che quest'anno la squadra assorbe meglio le sconfitte: "Non posso parlare a nome degli altri, Mario ha detto che la gestione è stata fatta bene da parte nostra ma il merito è dei ragazzi. Quando accettiamo con umiltà di voler migliorare, è tutto merito loro. Dobbiamo solo fare attenzione a non esagerare con pensieri e atteggiamenti, ma abbiamo valori importanti. Cosa servirà domani? Non avere l'ossessione, ci siamo meritati tutto fin qui e dobbiamo avere la stessa lucidità mantenuta fino ad ora. Sereni, col sorriso sulle labbra, entrando in campo per fare determinate cose ma con la voglia di divertirsi e senza perdere entusiasmo e umiltà".
"All'Inter ho dato ambizione"
Chivu è arrivato all'Inter senza grande esperienza alle spalle ma è riuscito comunque a portare solidità alla squadra e a farla tornare a vincere: "Cosa ho dato all'Inter? Ambizione. Quella che è stata la mia esperienza da giocatore e in questa società, cosa spesso sottovalutata: conosco che vuol dire vivere una squadra come l'Inter e le voci che la circondano, la parte negativa che viene sempre fuori. Ho cercato di rasserenare, dal punto di vista umano, e gestire un po' la frustrazione che da fuori ci viene addosso. Ho a che fare con un gruppo di grandi uomini, persone vere che mettono la faccia e sanno stare insieme".
"Vincere la Coppa Italia? A me non cambia un tubo"
L'allenatore dell'Inter ha poi risposto in maniera molto particolare a una domanda: "Cosa cambierebbe per lei vincere anche questo trofeo? A me non cambia un tubo, semmai sono felice per loro. Ho trovato una squadra che pareggia le mie ambizioni, che ha voglia di essere competitivi. Dall'intervista di Lautaro in America ho capito com'è fatto lui, pur avendo già percepito dalle precedenti conversazioni. La forza di questo gruppo è quella di capire e mantenere ciò che rappresentiamo. Spesso ci si dimentica che questa squadra ha fatto le finali europee e che se non arrivava prima era seconda, c'è sempre stata la competitività ed è quello che voglio io".
Inter, come sta Thuram?
Sulle condizioni di Marcus Thuram, che negli ultimi giorni non era al meglio, ha poi aggiunto: "Meglio, oggi si è allenato con noi. Domani avremo un altro giorno per valutarlo". L'attaccante francese potrebbe quindi essere titolare al fianco di Lautaro Martinez.
Lautaro: "Motivazione? La fame di vincere titoli"
Insieme a Chivu, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale (scelto l'arbitro del match) anche Lautaro Martinez: "Sicuramente ci aspettiamo anche noi una partita diversa da quella di sabato, loro sono molto organizzati tatticamente e sarà una partita molto difficile. Hanno giocatori di valore e sarà una finale, c'è un trofeo da alzare. Bisogna essere pronti a quello che ci aspetta domani sera, sarà uno stadio pieno con tutta la loro gente che sabato non c'era. Sarà durissima. Motivazione? La fame di vincere titoli e trofei. Vogliamo vincere tutte le competizioni a cui si partecipa. Possiamo giocare un’altra finale, ci mancava da due anni, domani sarà ancora una volta l’occasione per portare a casa una coppa. Il doblete è una statistica, ma siamo tranquilli perché la nostra testa è orientata solo verso la coppa”.
"Per restare all'Inter bisogna sempre vincere"
Dopo la vittoria dello Scudetto, mantenere alta la concentrazione non sempre è scontato: "Siamo professionisti e rispettiamo l'Inter. Dobbiamo essere noi stessi e lavorare fino all'ultima gara, ci manca la finale e le due ultime di campionato. La partita di sabato dimostra che lo Scudetto è un obiettivo raggiunto ma vogliamo continuare a crescere come squadra". In estate sembra che ci fosse una crepa all'interno dello spogliatoio: "I confronti ci sono sempre, in una squadra di calcio ci sono 25-26 teste e pensieri diversi. Chi ha vissuto spogliatoi importanti come il mister ci capisce subito, ci siamo messi a lavorare insieme e ha portato energia, leadership con la sua personalità forte. Ci fa sorridere e lavorare con tranquillità in allenamento, poi la parola d'ordine nello spogliatoio è vincere. Per restare all'Inter bisogna sempre vincere".
"Con Chivu sono cresciuto tanto"
Lautaro è mancato a lungo ma la squadra ha reagito con grande unità, riuscendo comunque a vincere: "Anche prima ero orgoglioso, un calo lo puoi avere in qualsiasi momento e non è dipeso dalla mia assenza. Siamo riusciti a fare uno sprint finale nel momento corretto, abbiamo conquistato l'obiettivo di inizio anno che era lo Scudetto. Ora possiamo conquistarne un secondo. Massima maturità con Chivu? Sono cresciuto tanto, anche se questo problema al polpaccio mi ha frenato un po' ho lavorato tantissimo. Sono contento della mia stagione e di quella della squadra, sono felice per il mister perché conosce molto bene il mondo Inter. Quando era arrivato c'erano tanti dubbi, ma ha messo le cose in chiaro e noi lo abbiamo seguito".
Dopo la vittoria dello Scudetto, l'Inter ha ora la possibilità di vincere il secondo trofeo della sua stagione. Domani, infatti, i nerazzurri affronteranno la Lazio nella finale di Coppa Italia. Per la squadra di Chivu sarà una sfida particolare, soprattutto perché arriverà a pochi giorni di distanza dalla vittoria in campionato per 3-0 contro i biancocelesti. L'Inter, però, non dovrà fare l'errore di abbassare la guardia: servirà una prestazione di livello per vincere. Non a caso, intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro Chivu ha spiegato: "Sono due partite diverse, ci sono insidie quando fai sfide ravvicinate con la stessa squadra. Magari pensi che fosse semplice fare come sabato, o loro che trovano qualche motivazione in più. Dobbiamo essere umili e avere l'atteggiamento giusto, consapevoli che ci siamo meritati lo Scudetto e di essere arrivati in fondo alla Coppa Italia, che vogliamo onorare al meglio. Sicuramente saremo pronti".
Mentalità vincente: "Servirà non avere ossessione"
Il preparatore atletico dell'Inter, Cecchi, ha detto che quest'anno la squadra assorbe meglio le sconfitte: "Non posso parlare a nome degli altri, Mario ha detto che la gestione è stata fatta bene da parte nostra ma il merito è dei ragazzi. Quando accettiamo con umiltà di voler migliorare, è tutto merito loro. Dobbiamo solo fare attenzione a non esagerare con pensieri e atteggiamenti, ma abbiamo valori importanti. Cosa servirà domani? Non avere l'ossessione, ci siamo meritati tutto fin qui e dobbiamo avere la stessa lucidità mantenuta fino ad ora. Sereni, col sorriso sulle labbra, entrando in campo per fare determinate cose ma con la voglia di divertirsi e senza perdere entusiasmo e umiltà".
"All'Inter ho dato ambizione"
Chivu è arrivato all'Inter senza grande esperienza alle spalle ma è riuscito comunque a portare solidità alla squadra e a farla tornare a vincere: "Cosa ho dato all'Inter? Ambizione. Quella che è stata la mia esperienza da giocatore e in questa società, cosa spesso sottovalutata: conosco che vuol dire vivere una squadra come l'Inter e le voci che la circondano, la parte negativa che viene sempre fuori. Ho cercato di rasserenare, dal punto di vista umano, e gestire un po' la frustrazione che da fuori ci viene addosso. Ho a che fare con un gruppo di grandi uomini, persone vere che mettono la faccia e sanno stare insieme".