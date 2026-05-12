Chivu: "Vincere la Coppa Italia? A me non cambia nulla, felice per loro". Lautaro: "Fame di trofei"

Insieme a Chivu, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale ( scelto l'arbitro del match ) anche Lautaro Martinez : " Sicuramente ci aspettiamo anche noi una partita diversa da quella di sabato , loro sono molto organizzati tatticamente e sarà una partita molto difficile. Hanno giocatori di valore e sarà una finale, c'è un trofeo da alzare. Bisogna essere pronti a quello che ci aspetta domani sera, sarà uno stadio pieno con tutta la loro gente che sabato non c'era. Sarà durissima. Motivazione? La fame di vincere titoli e trofei . Vogliamo vincere tutte le competizioni a cui si partecipa. Possiamo giocare un’altra finale, ci mancava da due anni, domani sarà ancora una volta l’occasione per portare a casa una coppa . Il doblete è una statistica, ma siamo tranquilli perché la nostra testa è orientata solo verso la coppa”.

"Per restare all'Inter bisogna sempre vincere"

Dopo la vittoria dello Scudetto, mantenere alta la concentrazione non sempre è scontato: "Siamo professionisti e rispettiamo l'Inter. Dobbiamo essere noi stessi e lavorare fino all'ultima gara, ci manca la finale e le due ultime di campionato. La partita di sabato dimostra che lo Scudetto è un obiettivo raggiunto ma vogliamo continuare a crescere come squadra". In estate sembra che ci fosse una crepa all'interno dello spogliatoio: "I confronti ci sono sempre, in una squadra di calcio ci sono 25-26 teste e pensieri diversi. Chi ha vissuto spogliatoi importanti come il mister ci capisce subito, ci siamo messi a lavorare insieme e ha portato energia, leadership con la sua personalità forte. Ci fa sorridere e lavorare con tranquillità in allenamento, poi la parola d'ordine nello spogliatoio è vincere. Per restare all'Inter bisogna sempre vincere".

"Con Chivu sono cresciuto tanto"

Lautaro è mancato a lungo ma la squadra ha reagito con grande unità, riuscendo comunque a vincere: "Anche prima ero orgoglioso, un calo lo puoi avere in qualsiasi momento e non è dipeso dalla mia assenza. Siamo riusciti a fare uno sprint finale nel momento corretto, abbiamo conquistato l'obiettivo di inizio anno che era lo Scudetto. Ora possiamo conquistarne un secondo. Massima maturità con Chivu? Sono cresciuto tanto, anche se questo problema al polpaccio mi ha frenato un po' ho lavorato tantissimo. Sono contento della mia stagione e di quella della squadra, sono felice per il mister perché conosce molto bene il mondo Inter. Quando era arrivato c'erano tanti dubbi, ma ha messo le cose in chiaro e noi lo abbiamo seguito".