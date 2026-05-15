Paola Egonu, Lautaro Martinez fonte di ispirazione: "Tra me e lui consigli segreti"

Dopo aver conquistato lo scudetto numero 21 l'Inter si è concessa il bis firmando uno storico Double con la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Lazio (2-0). I nerazzurri di Cristian Chivu, ora, raccoglieranno l'abbraccio del Meazza, sold out per la gara contro il Verona, al termine della quale verrà consegnata la coppa e seguirà il giro per la città in bus scoperto. Una felicità immensa anche per Paola Egonu, tifosa dell'Inter: "Quando sono diventata capitana mi sono ispirata molto a Lautaro. L'ho conosciuto e ho chiacchierato con lui, gli ho chiesto dei consigli che sono segreti tra me e lui", ha commentato nella nuova puntata di "Inedito", il format di Dazn che esplora la vita degli atleti più amati fuori dal campo.