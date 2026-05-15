Paola Egonu, Lautaro Martinez fonte di ispirazione: "Tra me e lui consigli segreti"

Dopo aver conquistato lo scudetto numero 21 l'Inter si è concessa il bis firmando uno storico Double con la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Lazio (2-0). I nerazzurri di Cristian Chivu, ora, raccoglieranno l'abbraccio del Meazza, sold out per la gara contro il Verona, al termine della quale verrà consegnata la coppa e seguirà il giro per la città in bus scoperto. Una felicità immensa anche per Paola Egonu, tifosa dell'Inter: "Quando sono diventata capitana mi sono ispirata molto a Lautaro. L'ho conosciuto e ho chiacchierato con lui, gli ho chiesto dei consigli che sono segreti tra me e lui", ha commentato nella nuova puntata di "Inedito", il format di Dazn che esplora la vita degli atleti più amati fuori dal campo.
Le parole di Paolo Egonu
La campionessa olimpica, mondiale ed europea, capitana della Numia Vero Volley Milano confermata anche per la stagione 2026-2027, analizza poi l'annata. "Esco veramente col cuore pieno da questa stagione: la fatica, la sofferenza, il fatto di crescere piano piano come gruppo, trovare la nostra identità e condividere quotidianamente quelle emozioni con le sue compagne", spiega l'opposta azzurra, che si appresta a vivere la quarta stagione consecutiva con la maglia rosablù".
"Sono molto fiera di loro e anche di me: credo di essermi riscoperta molto nel nuovo ruolo da capitana, di solito sono una che si massacra molto, però per la prima volta mi porto dietro tanto. Queste compagne rimarranno nel mio cuore in modo un po' più speciale".
Iridata con la Nazionale del ct Velasco, la veneta classe 1998, nata da genitori nigeriani, ammette che "il Mondiale è importante perché è il raggiungimento di otto anni di lavoro, dove ci sono state molte delusioni per poi riuscire a vincere. Qualcosa di più intimo. Solo chi ha fatto parte di quel ciclo sa cosa vuol dire portarsi a casa l'oro del Mondiale".