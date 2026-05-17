Chivu, gioia Scudetto: "Ricompattare l'ambiente dopo l'anno scorso non era facile. Lo dedico..."

In un San Siro vestito a festa, l' Inter pareggia per 1-1 contro il già retrocesso Verona . Minimo sforzo per i ragazzi di Chivu che si divertono davanti al proprio pubblico. Partita inevitabilmente dai pochi contenuti tecnico-tattici: all'autorete di Edmundsson in apertura di secondo tempo, ha risposto Bowie nel recupero. I neocampioni d'Italia si sono poi lasciati andare alla festa scudetto alzando il trofeo, sfilando in pullman per le vie di Milano fino a tarda serata. Al termine della gara ha poi parlato il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu , il quale si è soffermato sul percorso della propria squadra in questa stagione, dopo aver alzato al cielo anche la Coppa Italia al termine della finale contro la Lazio . "Faccio il mio, cerco sempre di dare entusiasmo, motivazioni e ambizione. Quando hai a che fare con ragazzi fantastici, diventa tutto più semplice. I trofei sono la conseguenza di un gruppo di uomini che vi ha messo la faccia per arrivare a questo" ha affermato il tecnico.

Chivu: "Dedica? A tutto il mondo Inter e alla mia famiglia"

"Abbiamo veramente un gruppo di uomini che ha lavorato sodo. Questi due trofei sono la conseguenza. I momenti vanno gestiti, siamo andati a Lecce e siamo andati a +10. Forse Roma e Como sono state le partite decisive, hanno dato tanto a noi e tolto tanto alle concorrenti. Non era scontato dopo quanto accaduto lo scorso anno ricompattare l'ambiente. Dedica? A tutto il mondo Inter e alla mia famiglia, è scontato. Non era facile dopo l'anno scorso, ricompattare l'ambiente era l'obiettivo principale e direi che l'abbiamo fatto alla grande". Queste le parole di Chivu dopo la premiazione per lo scudetto conquistato. Il tecnico ha poi aggiunto: "Mi metto sempre da parte? Non ho problemi, mi interessa il gruppo, conta questa gente meravigliosa, la società che mi ha dato sempre fiducia. Ho alzato la coppa? Mi hanno spinto, non volevo. E' un momento dedicato ai giocatori. Mi farò una foto con lo staff dopo e mi basta questo".

"Sono 19 anni che sono qua dentro, emozione bella per me"

"Una settimana fa abbiamo festeggiato, oggi è la passerella, si alza il trofeo, l'euforia è passata, ma oggi abbiamo la possibilità di far vedere i due trofei che abbiamo vinto grazie a questi ragazzi. "In 8 mesi ci sono alti e bassi, bisogna saper superare le difficoltà che abbiamo avuto all'inizio, senza esaltarsi quando abbiamo vinto 14 partite su 15. Ci vuole equilibrio, è frutto di tutto ciò". Ha affermato Chivu ai microfoni di Sky Sport dopo la premiazione per lo scudetto. Il tecnico ha poi aggiunto: "Sono 19 anni che sono qua dentro, è un'emozione bella per me, ma sono più contento per i miei ragazzi e questi tifosi".