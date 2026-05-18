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"I derby vinti mettiteli nel...". La Figc apre un fascicolo sugli striscioni di Thuram: cosa sta succedendo

Sotto indagine la risposta dei nerazzurri alle provocazioni del Milan del 2022, quando i protagonisti furono Maignan, Theo Hernandez, Tonali e Krunic
2 min
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La procura federale della Figc ha aperto un fascicolo in merito a due striscioni che l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha mostrato dal pullman scoperto su cui ieri la squadra ha fatto la parata in città per la festa scudetto. Il francese prima ne ha esposto uno con l'immagine di un topo con lo sfondo rosso e nero, poi ne ha sventolato un altro con una frase volgare riguardante le stracittadine vinte dai cugini in questa stagione, "I derby vinti mettiteli nel...". Una risposta, quella di Thuram, a simili provocazioni che i giocatori del Milan avevano messo in atto festeggiando lo scudetto del 2022, quando tra cori e striscioni furono protagonisti Mike Maignan, Theo Hernandez, Tonali e Krunic.

Quando Moratti disse: "I giocatori se ne ricorderanno..."

Tutti furono sanzionati con una multa per violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Anche il Milan venne sanzionato per responsabilità oggettiva, con un'ammenda di 12.000 euro.

Nell'ormai lontano 2007, il rossonero Massimo Ambrosini fece arrabbiare i tifosi nerazzurri nella festa dopo la vittoria della Champions League, sventolando uno striscione con la scritta "lo scudetto mettitelo nel...". L'allora presidente dell'Inter, Massimo Moratti, accettò le scuse del Milan, ma fece una previsione che si è avverata: “I giocatori se ne ricorderanno...”.

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