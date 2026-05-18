"I derby vinti mettiteli nel...". La Figc apre un fascicolo sugli striscioni di Thuram: cosa sta succedendo

La procura federale della Figc ha aperto un fascicolo in merito a due striscioni che l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha mostrato dal pullman scoperto su cui ieri la squadra ha fatto la parata in città per la festa scudetto. Il francese prima ne ha esposto uno con l'immagine di un topo con lo sfondo rosso e nero, poi ne ha sventolato un altro con una frase volgare riguardante le stracittadine vinte dai cugini in questa stagione, "I derby vinti mettiteli nel...". Una risposta, quella di Thuram, a simili provocazioni che i giocatori del Milan avevano messo in atto festeggiando lo scudetto del 2022, quando tra cori e striscioni furono protagonisti Mike Maignan, Theo Hernandez, Tonali e Krunic.