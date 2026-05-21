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Inter, Marotta e la frecciata al Milan: “Siamo la squadra della città, l'unica società con due stelle"

Il presidente nerazzurro punge i rossoneri durante la festa del club all'Arena Civica di Milano
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MILANO - Nuova giornata di festa per l'Inter che ha dato vita a un pomeriggio di celebrazioni per la vittoria di scudetto e Coppa Italia. La squadra di Cristian Chivu prima si è affacciata su piazza Gae Aulenti presentando la nuova maglia firmata Nike per la stagione 2026/27 davanti a oltre 200 tifosi presenti: "Vogliamo rendere felici tutti i tifosi. Forza Inter!", le parole di capitan Lautaro Martinez che poi ha alzato i due trofei insieme a Barella. I calciatori nerazzurri si sono spostati poi all'Arena Civica dove, davanti ai ragazzi del settore giovanile e ai dipendenti, prima si è svolta una esibizione delle Inter Legends e poi, dopo una foto di gruppo per tutta la società (compresa Katherine Ralph, manager di Oaktree nel club nerazzurro), anche una partitella di Lautaro e compagni, con le assenze di Akanji, Dumfries, Thuram e Calhanoglu, già liberati verso i Mondiali. Tra i presenti sugli spalti inoltre anche l'ex proprietario Massimo Moratti e Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli. Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta: "È una giornata che celebra un traguardo straordinario come la doppietta con due trofei importantissimi. È una serata particolare, abbiamo voluto farla in questa arena, che è l'icona della città, perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noi, questo è motivo di orgoglio"

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