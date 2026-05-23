Nico Paz-Inter, cosa c'è dietro lo sfogo di Fabregas: i dettagli del caso e la mossa di Mourinho

Il mercato deve ancora iniziare, però c’è chi come Cesc Fabregas ha voluto spegnere subito uno dei grandi sogni dell’ Inter , ovvero Nico Paz , premiato dalla Lega Calcio come miglior centrocampista del campionato, così come un altro obiettivo dell'Inter, Marco Palestra , è stato indicato come miglior difensore. Il tecnico del Como deve aver covato per diverso tempo la risposta da inviare all’ambiente nerazzurro, che da mesi brama di portare a San Siro il talento argentino. A scatenare ieri la rabbia di Fabregas ci hanno pensato alcune dichiarazioni di Javier Zanetti nella giornata di martedì all’emittente argentina “DSports Radio”: «Adoro Nico Paz, il modo in cui gioca, come persona. Nico è sulla buona strada per diventare un grande giocatore. Da quello che so - ha spiegato il vicepresidente nerazzurro -, tornerà al Real Madrid, ma non si perde mai la speranza di vederlo con la maglia dell'Inter». Apriti cielo.

La replica di Fabregas

La replica di Fabregas ieri è stata di quelle forti, rumorose. Nella conferenza stampa per presentare la gara di domani a Cremona dove il Como si giocherà le ultime chance di strappare un posto in Champions, il tecnico spagnolo è entrato a gamba tesa su Zanetti e i sogni nerazzurri: «Le frasi su Nico? Mi dispiace… Zanetti è stata una persona molto importante nel mondo del calcio, ha fatto una carriera incredibile e conosce bene le dinamiche. Io conosco molto bene come lavora l’Inter, conosco il direttore Piero (Ausilio, ndr), conosco Dario (Baccin, ndr), so che sono loro a prendere le decisioni», ha incalzato Fabregas, andato poi dritto al punto. «Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, però è nostro e l’unica società che può dire qualcosa su questo è il Real Madrid. L’unica cosa che so è che Zanetti non lavora per il Real Madrid, Zanetti non lavora per il Como, quindi bisogna rispettare un po’ tutti. Perché è tutta la stagione che vedo foto, piccoli messaggi che non mi piacciono - ha tuonato l’ex centrocampista di Barcellona e Arsenal -. Bisogna rispettare il Como e il Real Madrid. Una cosa la so sicuro e la posso dire: Nico non giocherà nell’Inter. Tornerà al Real Madrid o giocherà ancora a Como la prossima stagione. Vedremo cosa accadrà fra 3, 4, 5 settimane».

Dipende tutto da Mourinho

Tolte le dichiarazioni di Zanetti dell'altro giorno e le sopracitate foto che hanno ritratto più volte Nico Paz e il papà Pablo - ex compagno di Pupi in nazionale - in compagnia dello storico capitano nerazzurro, l'Inter ritiene comunque difficilissimo raggiungere l'obiettivo Nico Paz. A Milano si aspettano che l'argentino venga riacquistato dal Real Madrid per 10 milioni, poi toccherà a Josè Mourinho decidere e pare che lo "Special One" voglia inizialmente puntare sul giocatore. Se così non sarà, a quel punto l'Inter avrebbe una chance di entrare in gioco, consapevole però che servirà una proposta superiore ai 60-70 milioni per convincere il Real a lasciarlo partire. Sempre che a quel punto non torni in gioco lo stesso Como che, in quanto a potenza di fuoco sul lato economico, non ha pari in Serie A.