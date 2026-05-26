Bastoni escluso dal premio "Rosa Camuna" perché...vogliono premiare tutta l'Inter!

Quanto successo nel corso di Inter-Juve, con Kalulu espulso dopo la palese simulazione di Bastoni, è stato a lungo argomento di discussione nel corso della stagione appena passata (e ha avuto anche un effetto sulla stagione bianconera). Il difensore dell'Inter è finito nel mirino dei tifosi di tutta Italia, fischiato a lungo e in largo in tutti gli stadi. Nonostante questo, però, il centrale nerazzurro era stato comunque candidato per il premio "Rosa Camuna", un importante riconoscimento per chi si distingue nello sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Regione Lombardia. Una scelta che aveva fatto andare su tutte le furie tutto il mondo del calcio italiano. Utilizzare il passato è d'obbligo, perché ora il suo nome non compare più tra la lista dei candidati.

Il dietrofront della Regione Lombardia? No, il rilancio Bastoni era stato candidato sia dal presidente del Consiglio regionale lombardo Federico Romani che dal consigliere Pietro Bussolati "per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lombardo e per la capacità dimostrata di affrontare con serietà e correttezza anche i momenti più difficili". Il 29 maggio, in occasione della Festa della Lombardia, verranno premiati i vincitori ma a fare notizia è l'assenza tra i candidati del giocatore dell'Inter. Secondo quanto riporta Sportmediaset, alla fine la Regione ha scelto altri nomi ma è stata esclusa una relazione con quanto successo durante il derby d'Italia.

Il Pirellone, infatti, fa sapere che non si tratta di un dietrofront, ma anzi, che si stava valutando la candidatura anche di Federico Dimarco e poi di tutta l'Inter per la vittoria di Scudetto e Coppa Italia. I due giocatori nerazzurri nei prossimi giorni, però, saranno già in vacanza e non avrebbero potuto ritirare il premio, e così l'idea è stata scartata. Ma solo per il momento. Il consiglio regionale, infatti, sta comunque valutando l'idea di premiare l'intera squadra di Chivu nelle prossime settimane.