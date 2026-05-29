Dimarco senza freni: "Dedico l’MVP a chi ha detto che ero finito". E sulla ferita del 5-0 col PSG…

Il sogno Champions e la promessa ai tifosi

Nel futuro dell’Inter resta inevitabilmente la Champions League, già sfiorata negli ultimi anni: "Aver fatto due finali negli ultimi quattro anni è già qualcosa di straordinario, non è da tutti. Sono orgoglioso di giocare con questi compagni in questa squadra. Non sono uno che fa promesse, non dico che l'anno prossimo vinceremo la Champions, però posso promettere che faremo di tutto per andare più avanti possibile". Dimarco ha spiegato anche quanto sia stata importante la componente mentale dopo la delusione dell’anno precedente: "Il double e il premio Mvp in parte riparano le ferite della scorsa stagione, però questo è stato l'anno della ripartenza. Il gruppo è riuscito a tirare fuori qualcosa di incredibile e il mister è stato fondamentale, soprattutto all'inizio, quando ci ha tirato su di morale. Già al Mondiale per Club negli Usa mi ha detto subito delle cose forti, perché sapeva che in quel momento avevo bisogno di ritrovare la fiducia che avevo perso. Piano piano, con il lavoro e con quelle parole, sono riuscito a riacquistarla e a fare questa stagione".