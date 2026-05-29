Inter tricolore: lo scudetto anche sui social

TORINO - La conquista dello scudetto da parte dell’dell’Inter si è trasformata in un fenomeno capace di andare ben oltre il campo, generando un’enorme conversazione digitale e coinvolgendo milioni di tifosi sui social media. In questo scenario, Instagram si conferma uno degli spazi centrali nella costruzione del racconto sportivo contemporaneo, tra celebrazione, contenuti emozionali, storytelling del club e partecipazione della community. Lo studio di kolsquare, piattaforma di influencer marketing leader in Europa, ha analizzato le performance dei contenuti pubblicati dall’account ufficiale @inter nel periodo compreso tra il 3 maggio, giorno dello scudetto, e il 17 maggio, data della festa celebrativa del club.

Inter scudetto: 890,22 milioni di visualizzazioni

L’analisi include tutti i principali formati pubblicati in piattaforma: post, stories e reels (341 in totale per un totale di 768,12 milioni di reech. 890,22 milioni di visualizzazioni e 0,61% engagement rate medio). Sono state inoltre confrontato le performance con quelle registrate nelle due settimane precedenti al 3 maggio, per osservare se reach, engagement e visibilità cambiassero nel momento culminante della stagione. L’obiettivo dell’analisi è quello di identificare i format, i linguaggi e i momenti che hanno generato il maggiore impatto sulla conversazione online durante il mese dello scudetto.L'analisi dei dati raccolti durante le due settimane dconferma come i momenti di picco emotivo trasformino radicalmente le dinamiche di un account social, amplificando ogni metrica in modo non lineare rispetto all'attività ordinaria. Il contenuto autentico vince sulla produzione curata I tre contenuti organici più performanti dell'account Inter sono tutti reels girati in ambienti intimi — lo spogliatoio, la festa, il campo al fischio finale. La vicinanza ai giocatori nel momento della celebrazione ha generato engagement rate fino al 7.08% e il formato reel si conferma dominante per reach e views.

L'effetto moltiplicatore degli atleti

Emblematico il caso Marcus Thuram: con una singola foto con il trofeo, il giocatore ha raggiunto un engagement rate del 68.2%, risultato che non ha paragoni nell’account ufficiale del club. Questo dato evidenzia come i profili personali degli atleti, pur avendo una base follower più contenuta, generino una connessione emotiva molto più intensa con la propria community.

Lo scudetto come acceleratore

Il confronto tra i due periodi analizzati (+58.6% di EMV, +13% di reach e visualizzazioni) mostra che la vittoria ha amplificato una macchina editoriale già rodata. L’aumento sostanziale dell'Earned Media Value, da 32M€ a oltre 50M€, indica che non è bastato pubblicare di più: i contenuti sono stati più rilevanti, più condivisi e più capaci di attrarre attenzione esterna alla fanbase consolidata. Il sentiment positivo (71/100 su oltre 49.600 commenti) in un momento così denso di contenuti conferma infine che la qualità percepita dalla community è rimasta alta, evitando il rischio di saturazione tipico delle campagne celebrative intensive.