Frattesi, Asllani e Pavard sul mercato: Inter, può arrivare un tesoretto prezioso da 40-50 milioni!

MILANO - Un tesoretto da circa 40-50 milioni (anche) per finanziare il calciomercato estivo. L’addio di tre esuberi che al momento non fanno più parte del progetto dell’Inter. Per delle cessioni inevitabili visto che il tempo in nerazzurro per Frattesi, Asllani e Pavard sembra davvero essere definitivamente terminato. Il centrocampo italiano, la cui quotazione si è praticamente dimezzata nell’ultima stagione, piace in Italia e all’estero. Ma la sua quotazione è ormai di circa 25 milioni. Determinante con i suoi gol nell’Inter di Inzaghi – tanto che il club di Viale della Liberazione per lui chiedeva 35-40 milioni -, con Chivu è stato poco più che un gregario: per la mezzala solo 22 presenze, per un totale di 522’ in Serie A, zero gol e zero assist e uno score complessivo di 1133’ senza marcature e 3 assist in tutte le competizioni. Frattesi vedrebbe sicuramente di buon occhio il ritorno alla Roma – ma per motivi economici e di bilancio dei giallorossi non può ora essere una eventuale e parziale contropartita per Konè o Ndicka, ma un possibile affare del mese di luglio. Sarri all’Atalanta e Spalletti alla Juventus continuano a stimare il ragazzo, che però ha un ingaggio importante per le casse della Dea e non partirebbe come sicuro titolare in bianconero. Occhio quindi al Nottingham Forest, che aveva cercato il calciatore a gennaio, oltre a qualche altro club straniero. Chi sta già giocando lontano dall’Italia è Asllani. L’albanese si è ben distinto con la maglia del Besiktas, con i turchi soddisfatti delle prestazioni del calciatore.