Frattesi, Asllani e Pavard sul mercato: Inter, può arrivare un tesoretto prezioso da 40-50 milioni!

MILANO - Un tesoretto da circa 40-50 milioni (anche) per finanziare il calciomercato estivo. L’addio di tre esuberi che al momento non fanno più parte del progetto dell’Inter. Per delle cessioni inevitabili visto che il tempo in nerazzurro per Frattesi, Asllani e Pavard sembra davvero essere definitivamente terminato. Il centrocampo italiano, la cui quotazione si è praticamente dimezzata nell’ultima stagione, piace in Italia e all’estero. Ma la sua quotazione è ormai di circa 25 milioni. Determinante con i suoi gol nell’Inter di Inzaghi – tanto che il club di Viale della Liberazione per lui chiedeva 35-40 milioni -, con Chivu è stato poco più che un gregario: per la mezzala solo 22 presenze, per un totale di 522’ in Serie A, zero gol e zero assist e uno score complessivo di 1133’ senza marcature e 3 assist in tutte le competizioni. Frattesi vedrebbe sicuramente di buon occhio il ritorno alla Roma – ma per motivi economici e di bilancio dei giallorossi non può ora essere una eventuale e parziale contropartita per Konè o Ndicka, ma un possibile affare del mese di luglio. Sarri all’Atalanta e Spalletti alla Juventus continuano a stimare il ragazzo, che però ha un ingaggio importante per le casse della Dea e non partirebbe come sicuro titolare in bianconero. Occhio quindi al Nottingham Forest, che aveva cercato il calciatore a gennaio, oltre a qualche altro club straniero. Chi sta già giocando lontano dall’Italia è Asllani. L’albanese si è ben distinto con la maglia del Besiktas, con i turchi soddisfatti delle prestazioni del calciatore.
La situazione di Pavard e Carlos Augusto
Nelle prossime settimane decideranno verrà presa una decisione definitiva sul suo riscatto, con 11 milioni di euro che potrebbero così direttamente entrare nella casse dell’Inter. Non va escluso a priori – anzi -, che venga chiesto uno sconto ai nerazzurri, in quel caso si dovrebbero riaprire tutte le trattative. Pavard non verrà certamente riscattato invece dal Marsiglia. Il difensore sarebbe anche disposto a giocarsi le sue carte in nerazzurro, ma l’idea della società, visto l’ingaggio del francese e la possibilità di monetizzare dalla sua cessione, è orientata a una cessione definitiva del giocatore. Occhio in tal senso alla Saudi Pro League.
Chi invece rientra nei piani di Chivu e dell’Inter è Carlos Augusto. Il brasiliano è ritenuto un jolly importante nella rosa dei Campioni d’Italia. È vero che avrebbe gradito più spazio – per lui comunque 46 gettoni, 2 gol, altrettanti assist e 2512’ in campo -, ma il brasiliano comunque si trova bene a Milano. Presto un incontro tra il suo agente e il club per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2028, con possibile lauto aumento anche grazie agli sgravi fiscali che si possono ottenere con il Decreto Crescita.