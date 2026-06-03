Dumfries al Real, Inter su Palestra: le big da battere e i rapporti con l'Atalanta dopo il caso Lookman

MILANO - È questione di soldi, ma anche di tempismo. L’Inter punta forte su Marco Palestra (un leggero problema muscolare lo taglia fuori dal test di questa sera contro il Lussemburgo): in questo momento è il principale obiettivo dei nerazzurri. Il gradimento nei confronti del laterale italiano, di rientro all’ Atalanta dopo l’ottima stagione con il Cagliari, è altissimo da tempo, ma l’accelerata dalla Spagna nei confronti di Denzel Dumfries rende quest’operazione una necessità. L’olandese, impegnato in questi giorni nella preparazione in vista dei Mondiali, si può considerare a tutti gli effetti in uscita: José Mourinho , che già l’avrebbe voluto a Manchester in passato, l’ha puntato per la corsia destra del Real Madrid . I dirigenti nerazzurri, come noto, non hanno grandi margini di manovra: il prezzo è fissato dalla clausola risolutiva, dal valore di poco inferiore ai 25 milioni di euro, ed esercitabile nel mese di luglio . L'anno scorso il settimo mese dell'anno passò senza colpo ferire, questa volta le sensazioni sono molto diverse. Il Real - c'era comunque anche il Barcellona - vanta già un'intesa di massima con Denzel: il destino pare scritto e Cristian Chivu a breve necessiterà di un nuovo titolare sulla fascia.

Trattativa Inter-Atalanta: offerta da 45 milioni per Palestra

Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin l’hanno individuato, appunto, in Palestra. Ma giocano una partita ancora più delicata, perché mette a confronto la squadra neo campione d’Italia con lo strapotere - in termini economici, ma anche di appeal - esercitato dalle grandi della Premier League. L’Inter è da tempo impegnata in discussioni sotto traccia con l’Atalanta, club con cui i rapporti si possono considerare ormai definitivamente ricuciti dopo lo strappo registrato con il caso Lookman.

Palestra dovrebbe diventare, per il bilancio della società di Viale della Liberazione, quello che sarebbe dovuto essere il nigeriano: un nuovo colpo da oltre 40 milioni di euro. L’ultimo in ordine cronologico, proprio nello stesso settore di campo, fu Achraf Hakimi: era il 2019. Oggi è proprio di 40 milioni, più 5 di bonus, la proposta che l’Inter ha messo sul piatto della Dea, la notizia è che al momento non basta.