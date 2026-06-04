Zielinski: "Vedrei bene Lewandowski in Italia. Champions? Eravamo competitivi ma..."

Sguardo al futuro, tra obiettivi e spogliatoio: Piotr Zielinski si gode una meritata vacanza prima di pensare alla prossima stagione. Il polacco ha vissuto un'annata incredibile, diventando una pedina imprescindibile nell' Inter di Cristian Chivu che ha portato a casa scudetto e Coppa Italia. "Se ho mantenuto la promessa di far vedere lo Zielinski prime? Sì, è andata bene. Abbiamo vinto due trofei importanti . Ho giocato abbastanza e anche bene, sono stato contento di aver dato il mio contributo alla squadra", ha raccontato a SportMediaset.

Gli obiettivi per il futuro

"Più forte lo Zielinski del Napoli o dell’Inter? Dico che il meglio deve ancora venire", ne è convinto il centrocampista nerazzurro. Il polacco ha parlato mentre si trova a Varsavia, in Polonia. Il trentaduenne ha giocato una stagione incredibile: quarantanove partite tra tutte le competizioni, impreziosite da sette gol e quattro assist. Per la prossima stagione non ci sono dubbi: "Se resto sicuramente all’Inter? Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. Abbiamo una rosa bella ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. Non vedo l’ora, anzi ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro".

Dopo aver vinto due trofei, il nerazzurro ha svelato cosa manca per provare a essere più competitivi anche in Champions League: "Dovremo fare meglio, sono sicuro che lo faremo, siamo forti, poi con qualche innesto in più… Anche quest’anno eravamo competitivi ma non è andata come volevamo".

Il saluto a Dumfries e la benedizione per Palestra

Non solo obiettivi: Piotr Zielinski ha risposto anche ad alcune domande sul mercato nerazzurro. Il polacco ha salutato Denzel Dumfries, che saluterà l'Inter per trasferirsi al Real Madrid: "Ci dispiacerà sicuramente, è un ottimo giocatore, ha fatto la storia dell’Inter, dispiace, ma non si rinuncia a certe offerte. Se andasl'endorsementdrid bisogna solo fargli i complimenti e un in bocca al lupo".

Al suo posto, il primo nome della lista è quello di Marco Palestra. Dopo un'ottima stagione al Cagliari, Inter e Atalanta stanno lavorando per trovare un accordo. Zielinski avalla l'acquisto del laterale classe 2005: "Non so se arriverà lui o un altro giocatore. Non mi occupo io di mercato, poi certo Palestra è forte".

"Lewandowski in Italia? Lo vedrei bene"

L'ex Napoli ha parlato anche di due grandi attaccanti. Prima un commento su Robert Lewandowski, che lascerà il Barcellona il prossimo 30 giugno. Zielinski sarebbe contento di vedere in Italia il suo compagno di Nazionale: "È un campione, certo che lo vedrei bene, ci può stare tranquillamente in Italia, se lo becchi qui, chiediglielo".

Infine, ha concluso con un commento sulla gag diventata virale con Marcus Thuram. Una storia del francese in cui diceva "Zielo sei polacco", ha fatto il giro del web. Per il centrocampista nerazzurro si è trattato di un attimo di divertimento: "È uno scherzo simpatico, bello, fa ridere. Thuram è il numero uno (ride, ndr), poi è diventato pure virale".