Dimarco, c'è solo Inter: "Anno incredibile, due trofei con Chivu"

Le parole di Dimarco

Queste le parole di Dimarco: "Chivu è stato molto importante anche perché durante l'anno ci sono stati dei momenti in cui magari non vincevi una partita e lui è stato bravo sempre a mantenere un equilibrio, a farci mantenere in equilibrio per cercare di rimanere sempre concentrati sul campo". Parole di elogio verso il tecnico per aver creduto in lui: "A me personalmente all'inizio della stagione mi ha aiutato perché era un periodo in cui avevo perso la fiducia e lui mi ha detto delle parole forti, che ovviamente preferisco tenere per me, che mi hanno aiutato a ritrovare quella scintilla che avevo perso". "E' stato un anno incredibile, visto come era finito l'anno scorso, siamo ripartiti da zero, insieme a Chivu e al suo staff abbiamo vinto due trofei, sono super felice di aver vinto l'MVP e di essere stato il primo italiano a vincerlo", ha aggiunto.