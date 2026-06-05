Marotta fa il punto sulla nuova Inter: "Chivu resta sicuro. Palestra? È forzato accostarlo a noi..."

"Palestra è un giocatore dell'Atalanta, è un talento e sono contento per la nostra Nazionale. È sulla bocca di tutti, ma mi pare un po' forzato abbinarlo all'Inter. È vero che abbiamo l'uscita di Dumfries in un ruolo simile al suo. Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid, ma per Palestra siamo ancora in fase preliminare. Il suo profilo farebbe piacere a tanti club europei, tra cui anche l'Inter". Queste le parole di Beppe Marotta, intervenuto a margine del sorteggio del calendario della Serie A 2026/2027. Il presidente dell'Inter ha risposto alle tante domande di mercato nonché sulla formazione che dal prossimo anno difenderà il titolo in Italia e punterà a migliorare il deludente traguardo raggiunto in Europa nell'ultima edizione di Champions. Tra i nomi più caldi sulla piazza, c'è quello del terzino di proprietà dell'Atalanta, reduce da un'eccellente stagione a Cagliari dove ha attirato su di sé le attenzioni delle big d'Europa e accostato ai nerazzurri dalle tante e sempre più insistenti indiscrezioni di mercato. Così Marotta: "L'Inter è un grande club internazionale, è obbligato a raggiungere e dare il massimo in ogni competizione. L'abbiamo fatto quest'anno e lo faremo anche l'anno prossimo. Le competitor saranno agguerrite, ma noi giocheremo per raggiungere traguardi simili a quelli delle Inter che ci hanno preceduto".