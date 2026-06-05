Marotta fa il punto sulla nuova Inter: "Chivu resta sicuro. Palestra? È forzato accostarlo a noi..."

"Palestra è un giocatore dell'Atalanta, è un talento e sono contento per la nostra Nazionale. È sulla bocca di tutti, ma mi pare un po' forzato abbinarlo all'Inter. È vero che abbiamo l'uscita di Dumfries in un ruolo simile al suo. Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid, ma per Palestra siamo ancora in fase preliminare. Il suo profilo farebbe piacere a tanti club europei, tra cui anche l'Inter". Queste le parole di Beppe Marotta, intervenuto a margine del sorteggio del calendario della Serie A 2026/2027. Il presidente dell'Inter ha risposto alle tante domande di mercato nonché sulla formazione che dal prossimo anno difenderà il titolo in Italia e punterà a migliorare il deludente traguardo raggiunto in Europa nell'ultima edizione di Champions. Tra i nomi più caldi sulla piazza, c'è quello del terzino di proprietà dell'Atalanta, reduce da un'eccellente stagione a Cagliari dove ha attirato su di sé le attenzioni delle big d'Europa e accostato ai nerazzurri dalle tante e sempre più insistenti indiscrezioni di mercato. Così Marotta: "L'Inter è un grande club internazionale, è obbligato a raggiungere e dare il massimo in ogni competizione. L'abbiamo fatto quest'anno e lo faremo anche l'anno prossimo. Le competitor saranno agguerrite, ma noi giocheremo per raggiungere traguardi simili a quelli delle Inter che ci hanno preceduto".
Marotta: "Chivu? Presto l'ufficialità"
"Stankovic Jr? Abbiamo esercitato la recompra dopo che ha fatto una grande stagione. Stankovic è un giocatore importante dal punto di vista patrimoniale, poi vedremo quale sarà il suo futuro. L'obiettivo dell'Inter è prendere sempre più giovani importanti che possano crescere dal punto di vista patrimoniale e darci il loro contributo. Pepo Martinez? È il nostro portiere, sicuramente è con noi. Titolare? Questa è competenza dell'allenatore. Io dico che rimarrà sicuramente con noi". Infine, Marotta ha risposto sulla trattativa per il rinnovo di Cristian Chivu, che al suo primo anno alla Pinetina - e con pochi mesi di esperienza sulla panchina di una prima squadra - è riuscito nella conquista di scudetto e Coppa Italia: "Come ben sapete, lui ha un contratto fino 2027. Abbiamo raggiunto un accordo per il rinnovo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con felicità reciproca. Credo siano felici anche i nostri tifosi".