Inter, effetto domino a destra: se arriva Palestra ecco come cambia la fascia

L’Inter svolta a destra. Esce Dumfries, entra Palestra e saluta Luis Henrique. Un terremoto preceduto dall’addio di Darmian (svincolato) e seguito da un’altra importante “scossa di assestamento” data dall’intenzione da parte di Cristian Chivu di trasformare Andy Diouf in esterno a tutta fascia. Questi ha mostrato l’intraprendenza e il coraggio nel tentare la giocata che è sempre mancato a Luis Henrique. Non si può parlare di flop, ma certamente il brasiliano si era presentato all’Inter con ben altre premesse nate anche dalla cifra versata al Marsiglia per il cartellino (22,8 milioni più bonus). Poco male perché ha mercato e il piano dell’Inter è quello di finanziare la maxi-trattativa per arrivare a Palestra grazie a quanto già incassato da Dumfries (20 milioni: il Real pagherà la clausola) e quanto potrebbe entrare per il brasiliano, su cui già a gennaio si era mosso il Besiktas e che potrebbe essere un rinforzo utile per il calcio di Vincenzo Italiano. L’Inter valuta il cartellino 20 milioni, prezzo che può essere aggredibile anche da club francesi - a quelle latitudini il brasiliano ha lasciato ottimi ricordi - oppure, naturalmente dai ricchissimi club di Premier. Il suo posto, come sottolineato, sarà preso da Diouf che, dopo una stagione di apprendistato, può trovare collocazione stabile nell’Inter come esterno a tutta fascia: lì Chivu conta di poter sfruttare al meglio le sue migliori qualità (corsa, fisicità e buona propensione nel cercare la giocata). L’estate, in tal senso, dovrà comunque dare risposte importanti: l’interessato era arrivato come mezzala destra e dovrà dimostrare sul campo la voglia di “cambiare il chip” per buttarsi in un ruolo nuovo per lui.