"Calhanoglu al Fenerbahce se divento presidente": Safi promette, l'agente conferma. Inter, è addio?

L' Inter continua a lavorare sul mercato in entrata, con il nome di Marco Palestra sempre in cima alla lista dei desideri . Eppure dalla Turchia arrivano voci che potrebbero scombinare i piani del club nerazzurro. Ancora una volta il protagonista dei rumors è Hakan Calhanoglu , ma stavolta niente Galatasaray: è il Fenerbahce , e nello specifico il candidato alla presidenza Hakan Safi , a volerlo fortemente. Tra promesse alla piazza e le parole dell'agente del calciatore, le voci sul suo possibile trasferimento iniziano a fare rumore.

Fenerbahce, il candidato promette Calhanoglu

Un po' come accaduto a Madrid, con i candidati alla presidenza che si son dati battaglia dialettica a suon di promesse di calciomercato, ecco che la stessa cosa sta accadendo anche tra i gialloblù. Hakan Safi, candidato a diventare il numero 1 del club turco, ha annunciato che in caso di elezione sarà pronto ad acquistare calciatori del calibro di Greenwood, Suarez (dello Sporting), Demiral e... Calhanoglu. Ad aumentare il volume dei rumors sono stati anche altri elementi. A partire da dichiarazioni dello stesso candidato, che ha pubblicamente annunciato come l'affare per il numero 20 dell'Inter sia "chiuso, lo abbiamo anche annunciato". Inoltre il centrocampista nerazzurro, arruolato con la nazionale di Vincenzo Montella in vista del Mondiale, a domanda diretta di un giornalista turco sul suo futuro ha preferito glissare non rispondendo.

L'agente: "Se Stipic vince le elezioni..."

A mettere il carico da 90 nelle scorse ore è stato però anche l'agente del calciatore, Gordon Stipic. Come riportato dal giornalista turco, Yagiz Sabuncoglu, il candidato alla presidenza del Fenerbahce Safi avrebbe raggiunto un accordo di 3 anni + 1 con Calhanoglu. Ai microfoni del giornalista Stipic ha dichiarato: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona. Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vincerà le elezioni di questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base riguardo al mio giocatore più importante". Insomma, a un anno di distanza dalla polemica al Mondiale per Club con le parole di Lautaro e Marotta, ecco che Calhanoglu è tornato nuovamente al centro di voci di mercato. Da capire, in tutto questo, quale sarà la posizione dell'Inter in merito: chissà se anche stavolta l'esito sarà il medesimo o se nella campagna acquisti estiva ci sarà davvero l'addio ai nerazzurri.