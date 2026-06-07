Ausilio svela il mercato Inter: da Calhanoglu ai prossimi obiettivi

Giovani, rinnovi e continuità: il progetto Inter

Ampio spazio anche alla costruzione del futuro, tra giovani talenti e rinnovi di giocatori chiave. Sul fronte interno, Ausilio ha parlato di Aleksandar Stankovic, considerato un elemento centrale del progetto nerazzurro: "Acquistarlo è un segnale di fiducia, pensiamo abbia le qualità che deve avere un calciatore sul quale vogliamo costruire il presente e il futuro. Poi le dinamiche di mercato valgono per tutti, vedremo cosa arriverà, sappiamo che vuole restare. Oltre a lui c'è Massolin. I giovani devono avere spazio per giocare e cercheremo di creare queste condizioni. Stankovic è un patrimonio dell'Inter". Per quanto riguarda i rinnovi, il lavoro della dirigenza è già in corso su più fronti. Su Mkhitaryan il dirigente si è mostrato ottimista: "Stiamo negoziando il rinnovo, non è un segreto. Penso che a breve ci sarà un punto d'incontro. La nostra intenzione è andare avanti un altro anno con lui e anche lui mi sembra propenso". Più aperta invece la situazione legata a De Vrij: "Stiamo facendo riflessioni, sia noi sia lui. Non c'è fretta, dopo le vacanze ci aggiorneremo".