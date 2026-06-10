Bastoni via per il caso Kalulu? Tinti abbatte la sceneggiatura: "Resta all’Inter. Tutto accentuato"

Per mesi qualcuno aveva già preparato la sceneggiatura del soldato e la gogna immaginaria: Alessandro Bastoni lontano dall'Italia, magari in Spagna, per lasciarsi alle spalle polemiche, fischi e contestazioni. D'altronde, dopo l'episodio di Inter-Juventus, con la simulazione che portò all'espulsione di Kalulu e l'esultanza che fece infuriare il popolo bianconero, il difensore nerazzurro era diventato uno dei bersagli preferiti di una parte del tifo juventino. C'era chi immaginava il Barcellona come una via di fuga perfetta, lontano dai cori degli stadi italiani e da una vicenda che ha continuato a far discutere per mesi. "Poverino, dovrà andare a giocare all'estero" le parole di tanti. La realtà, però, racconta una storia diversa. Bastoni non va da nessuna parte. Nessuna fuga, nessun addio e nessun cambio di maglia all'orizzonte. Il difensore resta al centro del progetto dell'Inter e, soprattutto, vuole restarci.
Tinti chiude il caso: "Il problema non si è mai posto"
A fare chiarezza è stato il suo agente, Tullio Tinti, che ha allontanato qualsiasi ipotesi di cessione intercettato dai giornalisti fuori dalla sede dell'Inter. "Siamo andati all’Inter non per parlare di Bastoni, perché Alessandro è un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti. Ha ancora due anni di contratto, indossa la maglia dell’Inter ed è felice lì. Bisogna rispettare i contratti, quindi il problema non si è mai posto". Parole che confermano quanto già filtrava da giorni anche dalla dirigenza nerazzurra, con il presidente Giuseppe Marotta che aveva rassicurato i tifosi sulla volontà del club di trattenere uno dei pilastri della squadra.
L'interesse del Barcellona e dei top club
Le voci provenienti dalla Spagna, soprattutto quelle legate al Barcellona, non sono mai mancate. Un interesse che Tinti non nega, ma che non modifica gli scenari attuali: "Bastoni è un calciatore dell’Inter, ha un contratto con l’Inter e resterà sicuramente all’Inter. Poi nel calcio può succedere di tutto, però oggi la situazione è questa. Fa piacere l’interesse di grandi squadre, ma un giocatore come lui è normale che piaccia a tutti i top club. Il punto è che Bastoni è felice dov’è". Una dichiarazione che certifica come il mercato, almeno per questa estate, sia destinato a restare sullo sfondo.
"Difficoltà accentuate. Lui è sereno"
L'agente del difensore ha poi insistito sul legame che unisce Bastoni all'ambiente nerazzurro, facendo anche un riferimento alle polemiche che hanno accompagnato il giocatore negli ultimi mesi: "Questo è sicuramente un momento in cui Alessandro è super contento di rimanere all’Inter. Per lui è praticamente casa sua. Ci sono state delle difficoltà, ma secondo me sono state anche accentuate. Non voglio tornare su certe cose, ma lui è molto forte caratterialmente, è sereno e il problema non si pone". Un messaggio chiaro: le critiche, le contestazioni e le discussioni nate dopo gli episodi della stagione appena concluda non hanno cambiato i piani del difensore, che resta uno dei punti fermi della squadra.
Il rapporto con Chivu
Infine, Tinti ha parlato anche del rapporto tra Bastoni e il nuovo tecnico nerazzurro Chivu: "Penso ci sia un ottimo rapporto tra loro. Poi io non vado nello spogliatoio, ma credo che il rapporto sia molto buono. È il suo allenatore". Nessuna rivoluzione, dunque. Nonostante le voci di mercato e le polemiche che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi, il difensore riparte dall'Inter. E se qualcuno immaginava una fuga oltreconfine per sfuggire ai fischi, dovrà farsene una ragione ed evitare di parlare ancora del giocatore come una "vittima".
Per mesi qualcuno aveva già preparato la sceneggiatura del soldato e la gogna immaginaria: Alessandro Bastoni lontano dall'Italia, magari in Spagna, per lasciarsi alle spalle polemiche, fischi e contestazioni. D'altronde, dopo l'episodio di Inter-Juventus, con la simulazione che portò all'espulsione di Kalulu e l'esultanza che fece infuriare il popolo bianconero, il difensore nerazzurro era diventato uno dei bersagli preferiti di una parte del tifo juventino. C'era chi immaginava il Barcellona come una via di fuga perfetta, lontano dai cori degli stadi italiani e da una vicenda che ha continuato a far discutere per mesi. "Poverino, dovrà andare a giocare all'estero" le parole di tanti. La realtà, però, racconta una storia diversa. Bastoni non va da nessuna parte. Nessuna fuga, nessun addio e nessun cambio di maglia all'orizzonte. Il difensore resta al centro del progetto dell'Inter e, soprattutto, vuole restarci.
Tinti chiude il caso: "Il problema non si è mai posto"
A fare chiarezza è stato il suo agente, Tullio Tinti, che ha allontanato qualsiasi ipotesi di cessione intercettato dai giornalisti fuori dalla sede dell'Inter. "Siamo andati all’Inter non per parlare di Bastoni, perché Alessandro è un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti. Ha ancora due anni di contratto, indossa la maglia dell’Inter ed è felice lì. Bisogna rispettare i contratti, quindi il problema non si è mai posto". Parole che confermano quanto già filtrava da giorni anche dalla dirigenza nerazzurra, con il presidente Giuseppe Marotta che aveva rassicurato i tifosi sulla volontà del club di trattenere uno dei pilastri della squadra.
L'interesse del Barcellona e dei top club
Le voci provenienti dalla Spagna, soprattutto quelle legate al Barcellona, non sono mai mancate. Un interesse che Tinti non nega, ma che non modifica gli scenari attuali: "Bastoni è un calciatore dell’Inter, ha un contratto con l’Inter e resterà sicuramente all’Inter. Poi nel calcio può succedere di tutto, però oggi la situazione è questa. Fa piacere l’interesse di grandi squadre, ma un giocatore come lui è normale che piaccia a tutti i top club. Il punto è che Bastoni è felice dov’è". Una dichiarazione che certifica come il mercato, almeno per questa estate, sia destinato a restare sullo sfondo.