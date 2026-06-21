Akinsanmiro, salta la plusvalenza Inter: ecco perché il Pisa si è tirato indietro

Sette milioni e mezzo di euro virtualmente già incassati , pronti a trasformarsi in una boccata d'ossigeno purissimo per le casse dell'Inter, evaporati proprio al momento delle firme. Il riscatto di Ebenezer Akinsanmiro da parte del Pisa, infatti, è clamorosamente naufragato sul più bello: un ostacolo burocratico che, inevitabilmente, costringerà il presidente Marotta e la dirigenza nerazzurra a rivedere i propri piani in vista dell'imminente apertura della sessione estiva di calciomercato.

Lo stop

Secondo le ultime indiscrezioni, l'operazione - giunta allo scambio dei documenti - sarebbe saltata dopo essere stata 'trattenuta' dalle severe maglie dei controlli della Lega. Il Pisa, reduce da una dolorosa retrocessione in Serie B, non avrebbe infatti superato lo scoglio formale delle coperture economiche necessarie per validare l'accordo siglato nell'estate 2025. Un vizio di forma insormontabile che di fatto vanificherebbe anche il potenziale diritto di controriscatto che l'Inter si era riservata per una cifra complessiva di 8,5 milioni di euro.

Gli scenari

Nonostante il mancato incasso, Akinsanmiro non dovrebbe rimanere agli ordini di Chivu. il centrocampista nigeriano classe 2004, reduce da una stagione comunque positiva con un assist che impreziosisce le sue 24 apparizioni, avrebbe molto mercato e la dirigenza nerazzurra non disdegnerebbe una nuova occasione per la cessione a titolo definitivo. Sulle sue tracce si sarebbero già mossi concretamente due club di Bundes e uno di Premier.