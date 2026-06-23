Akinsanmiro, il riscatto Pisa sfuma e il prezzo sale ancora: l’Inter prepara la plusvalenza

Palestra dice Inter

Lucci ha già un’intesa con l’Inter per il suo assistito, un quinquennale da 2 milioni a salire più bonus: d’altra parte se l’Inter è ancora in corsa per Palestra, cercato da diversi club inglesi (Chelsea e City), lo deve proprio alla forte volontà del giocatore di sposare il progetto nerazzurro. L’agente dell’esterno ha avuto nuovi contatti con Ausilio e c’è da pensare che lo stesso ds dell’Inter si sia aggiornato col pari ruolo Giuntoli per organizzare il nuovo summit fra le parti, probabilmente fra oggi e domani. L’Inter vorrebbe chiudere questa prima grande operazione entro questa settimana e far svolgere così le visite al giocatore, attualmente in Sardegna. La chiave per arrivare all'accordo finale sarà sui bonus. L'Atalanta vorrebbe ottenere qualcosa in più dei 50 milioni toccati dall'Inter, almeno 52-53. I nerazzurri giocheranno sui bonus, alcuni facili da raggiungere, altri meno. Non ci sarà invece una percentuale sulla futura rivendita, l'Inter non intende inserirla. A Milano hanno fretta di scrivere la parola fine su questa trattativa sia per i suddetti motivi, sia perché poi la dirigenza dovrà cercare di stringere per altre operazioni.