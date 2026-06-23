Akinsanmiro, il riscatto Pisa sfuma e il prezzo sale ancora: l’Inter prepara la plusvalenza

In attesa di capire se si aprirà davvero uno spiraglio per trattare Nico Paz col Real Madrid, da oggi, ed entro venerdì, ogni giorno potrebbe essere quello buono per acquistare Marco Palestra. L’Inter è in forte pressing: sogna il trequartista argentino - grazie soprattutto all'ottimo feeling fra Florentino Perez e Marotta -, ma per entrare in gioco dovrà aspettare l’incontro che ci sarà a Madrid fra domani e giovedì fra i dirigenti del Real e il ds dei lariani Ludi; e punta a definire gli ultimi dettagli per l’esterno azzurro. Dopo il contatto con l’Atalanta andato in scena a Milano all’inizio della scorsa settimana, quando la forbice fra richiesta e offerta si è ridotta - l’Inter ha messo sul piatto 45 milioni più 5 di bonus andando così a toccare la fatidica cifra di 50 milioni -, adesso si aspetta il secondo round. Ieri a Roma, a margine dell’elezione di Malagò come nuovo presidente federale, non ci sono stati contatti ufficiali fra Marotta e la dirigenza bergamasca. Non era il luogo indicato e mancavano alcuni attori della vicenda. Per esempio la scorsa settimana non era presente Lucci, l’agente di Palestra, da ieri pomeriggio invece a Milano.
Palestra dice Inter
Lucci ha già un’intesa con l’Inter per il suo assistito, un quinquennale da 2 milioni a salire più bonus: d’altra parte se l’Inter è ancora in corsa per Palestra, cercato da diversi club inglesi (Chelsea e City), lo deve proprio alla forte volontà del giocatore di sposare il progetto nerazzurro. L’agente dell’esterno ha avuto nuovi contatti con Ausilio e c’è da pensare che lo stesso ds dell’Inter si sia aggiornato col pari ruolo Giuntoli per organizzare il nuovo summit fra le parti, probabilmente fra oggi e domani. L’Inter vorrebbe chiudere questa prima grande operazione entro questa settimana e far svolgere così le visite al giocatore, attualmente in Sardegna. La chiave per arrivare all'accordo finale sarà sui bonus. L'Atalanta vorrebbe ottenere qualcosa in più dei 50 milioni toccati dall'Inter, almeno 52-53. I nerazzurri giocheranno sui bonus, alcuni facili da raggiungere, altri meno. Non ci sarà invece una percentuale sulla futura rivendita, l'Inter non intende inserirla. A Milano hanno fretta di scrivere la parola fine su questa trattativa sia per i suddetti motivi, sia perché poi la dirigenza dovrà cercare di stringere per altre operazioni.
Akinsanmiro, plusvalenza Inter
L'obiettivo, infatti, è quello di consegnare a Chivu già tre-quattro acquisti per il raduno fissato attorno al 14 luglio. Oltre a Palestra e Solet il giocatore più vicino a vestire nerazzurro è Ivan Provedel. Anche in questo caso l'Inter ha già il sì del portiere, anche con la Lazio l'intesa è vicina, attorno ai 3 milioni. Il quarto moschettiere è Curtis Jones. In questo caso servirà molto più tempo perché il Liverpool, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, valuta il centrocampista ancora 35-40 milioni. Troppi per l'Inter - e per lo stesso entourage del giocatore - che finora si è spinta fino a 25 milioni, bonus compresi. Per affondare il colpo Ausilio e Baccin aspettano che il Liverpool abbassi le sue pretese e soprattutto che esca Frattesi: senza la sua partenza, l'Inter non avrebbe spazio e risorse per l'operazione. Soldi che il club nerazzurro confida di incassare anche dalla cessione di Akinsanmiro: saltato il riscatto a 7.5 del Pisa, ora il nigeriano potrebbe essere ceduto in Germania per 10 milioni: piace a Werder Brema e Borussia Monchengladbach. In Italia c'è stato un sondaggio anche del Bologna.
In attesa di capire se si aprirà davvero uno spiraglio per trattare Nico Paz col Real Madrid, da oggi, ed entro venerdì, ogni giorno potrebbe essere quello buono per acquistare Marco Palestra. L’Inter è in forte pressing: sogna il trequartista argentino - grazie soprattutto all'ottimo feeling fra Florentino Perez e Marotta -, ma per entrare in gioco dovrà aspettare l’incontro che ci sarà a Madrid fra domani e giovedì fra i dirigenti del Real e il ds dei lariani Ludi; e punta a definire gli ultimi dettagli per l’esterno azzurro. Dopo il contatto con l’Atalanta andato in scena a Milano all’inizio della scorsa settimana, quando la forbice fra richiesta e offerta si è ridotta - l’Inter ha messo sul piatto 45 milioni più 5 di bonus andando così a toccare la fatidica cifra di 50 milioni -, adesso si aspetta il secondo round. Ieri a Roma, a margine dell’elezione di Malagò come nuovo presidente federale, non ci sono stati contatti ufficiali fra Marotta e la dirigenza bergamasca. Non era il luogo indicato e mancavano alcuni attori della vicenda. Per esempio la scorsa settimana non era presente Lucci, l’agente di Palestra, da ieri pomeriggio invece a Milano.