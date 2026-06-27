Calhanoglu e la delusione Mondiale: "Mi assumo le responsabilità. Non siamo riusciti a..."

L'estate non è la stagione più fortunata per Calhanoglu: l'anno scorso, proprio di questi tempi (tra il 30 giugno e il 1° luglio), dopo l'eliminazione nel Mondiale per Club il turco venne pubblicamente attaccato da Lautaro Martinez, situazione poi ricomposta. Stavolta, invece, è finito nel mirino della critica dei tifosi turchi per la prematura uscita dal Mondiale, una delusione cocente per la quale si è preso le sue responsabilità: "Da tanto tempo sognavamo questi giorni - ha scritto in un lungo post su Instagram -. Volevamo rappresentare il nostro paese al meglio nella Coppa del Mondo, regalare al nostro popolo un orgoglio indimenticabile. Purtroppo, non ci siamo riusciti. Come capitano di questa squadra, sono il primo a prendermi la responsabilità di questo risultato".