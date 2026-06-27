Calhanoglu e la delusione Mondiale: "Mi assumo le responsabilità. Non siamo riusciti a..."

L'estate non è la stagione più fortunata per Calhanoglu: l'anno scorso, proprio di questi tempi (tra il 30 giugno e il 1° luglio), dopo l'eliminazione nel Mondiale per Club il turco venne pubblicamente attaccato da Lautaro Martinez, situazione poi ricomposta. Stavolta, invece, è finito nel mirino della critica dei tifosi turchi per la prematura uscita dal Mondiale, una delusione cocente per la quale si è preso le sue responsabilità: "Da tanto tempo sognavamo questi giorni - ha scritto in un lungo post su Instagram -. Volevamo rappresentare il nostro paese al meglio nella Coppa del Mondo, regalare al nostro popolo un orgoglio indimenticabile. Purtroppo, non ci siamo riusciti. Come capitano di questa squadra, sono il primo a prendermi la responsabilità di questo risultato".
Un problema per Chivu?
Un problema anche per l'Inter, che fra tre settimane si ritroverà un giocatore da ricostruire nel morale alla vigilia della sua ultima stagione in nerazzurro. La proprietà, infatti, lo avrebbe ceduto, mentre la società (grazie alla presa di posizione di Marotta) ha ottenuto di poterlo tenere per l'ultimo anno di contratto ma senza rinnovo, cosa che il regista turco avrebbe sperato, anche a cifre più basse rispetto agli attuali 6,5 milioni. Da capire come si ripresenterà da Chivu, ma soprattutto se avrà la testa giusta per rimettersi alla guida della squadra, nella speranza di non essere perseguitato dai guai fisici che ne hanno minato l'ultima stagione.
Mercato, Khalaili nel mirino
Sul fronte mercato, sfumato Palestra, per la fascia destra è spuntato il nome dell'israeliano Anan Khalaili, classe 2004, in forza all'Union Saint-Gilloise, che i nerazzurri hanno incrociato nella fase a gironi dell'ultima Champions League. Sul giocatore c'è anche il Napoli, che lo vorrebbe come vice Di Lorenzo, ma anche qui si rischia di andare all'asta, con il club belga che lo valuta 25 milioni.