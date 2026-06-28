Esposito, brindisi e festa doppia: compleanno e rinnovo con l'Inter fino al 2031

Quest’oggi Pio Esposito compie 21 anni, festeggerà presumibilmente a Castellammare in famiglia, magari raccontando con fierezza come l’Inter voglia rinnovargli il contratto. D’altronde l’ultima stagione è stata un’annata incredibile, nella quale è esploso in nerazzurro. Ma andiamo con ordine. Il 21 giugno del 2025 l’Inter batte per 2-1 gli Urawa Reds. In copertina finisce Valentin Carboni, autore del 2-1, ma l’assist all’argentino, seppur di rimpallo, è proprio di Pio. Con Esposito che pochi giorni più tardi, il 26, realizza il suo primo gol interista, aprendo la strada per il 2-0 sul River Plate. Non è un caso, ma solo il primo sigillo degli 11 totali messi a segno sinora in prima squadra. Il 27 settembre, a Cagliari, Pio esulta per la prima marcatura in A. Nella massima serie sarà decisivo a livello di reti e risultati in varie occasioni: a gennaio, contro il Lecce, per l’1-0 finale, a San Valentino, contro la Juventus, Esposito segna di testa il gol del momentaneo 2-1, con i nerazzurri che vinceranno 3-2. Non si devono poi dimenticare i centri contro Atalanta e Fiorentina di metà marzo (1-1 in entrambe le gare) e il tap-in col Bologna (finale 3-3). Anche in Europa Pio timbra il cartellino: lo scorso 21 ottobre segna con l’Union SG in Champions League, per la prima marcatura europea (la seconda a febbraio, a Bodo). Pure le prestazioni sono dalla sua parte: pochi minuti, ma di prestigio, con l’Arsenal, gli mettono addosso gli occhi delle big di Premier, con l’Inter che non ci vuole sentire.