Ausilio e la trattativa Palestra: “Ho preso un due di picche che neanche alle scuole superiori"

"Palestra? Ho appena preso un due di picche che neanche alle scuole superiori... questo è il no che ricordo di più. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo ma il nostro massimo è meno della metà di quello che possono fare gli altri. E' un bel due di picche che ci portiamo a casa. Sono dinamiche di mercato, non è la prima e non sarà l'ultima. Sono cose che succedono, fanno parte di scelte legittime che un calciatore può fare. Stiamo già guardando oltre, quello è il passato". Lo ha detto a Sky il ds dell'Inter, Piero Ausilio, parlando della trattativa sfumata per Marco Palestra, che ha scelto di dire sì al Chelsea.