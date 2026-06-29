Ausilio e la trattativa Palestra: “Ho preso un due di picche che neanche alle scuole superiori"

"Palestra? Ho appena preso un due di picche che neanche alle scuole superiori... questo è il no che ricordo di più. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo ma il nostro massimo è meno della metà di quello che possono fare gli altri. E' un bel due di picche che ci portiamo a casa. Sono dinamiche di mercato, non è la prima e non sarà l'ultima. Sono cose che succedono, fanno parte di scelte legittime che un calciatore può fare. Stiamo già guardando oltre, quello è il passato". Lo ha detto a Sky il ds dell'Inter, Piero Ausilio, parlando della trattativa sfumata per Marco Palestra, che ha scelto di dire sì al Chelsea.
Le parole di Ausilio
La società nerazzurra aveva offerto circa 50 milioni all'Atalanta per l'esterno reduce dal prestito al Cagliari: "Era il valore che avevamo attribuito al ragazzo, perchè credevamo nel valore del giocatore con un'idea di investimento su un italiano di prospettiva. Non vuol dire che destineremo la stessa somma su un altro calciatore, c'è un budget e cercheremo di sfruttarlo al meglio. Abbiamo dato mandato ai nostri osservatori e ci stiamo confrontando con il nostro allenatore", ha aggiunto Ausilio.