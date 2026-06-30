Bastoni da Mourinho? Inter, attenta: "Piace al Real Madrid, le altre piste sono sfumate"

Il Real Madrid riparte da Josè Mourinho e dalle sue idee, anche in chiave calciomercato, e per il prossimo colpo potrebbe pescare nuovamente in casa Inter. Dopo una stagione complicata i blancos hanno scelto di riaffidarsi allo 'Special One', e diversi sono già i colpi regalati al tecnico portoghese: da Cucurella a Dumfries (ancora da ufficializzare) fino a Konaté e Bernardo Silva . Mourinho vuole però altri innesti, come un centrocampista (piace Enzo Fernandez che resta però complicato) e un altro difensore centrale: in questo le strade sembrerebbero tutte portare... ad Alessandro Bastoni .

"Inter, al Real Madrid piace Bastoni"

Diversi i profili che il Real Madrid ha seguito per il ruolo, eppure alla fine dalla lista delle merengues sembra essere rimasto soltanto il difensore italiano. Come riferito da The Athletic, infatti, per motivi diversi le alternative sembrerebbero essere tutte sfumate, con il calciatore nerazzurro che interessa eccome. Ruben Dias dovrebbe rimanere al Manchester City, col neo tecnico Enzo Maresca che vuole fortemente trattenerlo. L'altra possibilità faceva capo al Borussia Dortmund, ed in particolare a Nico Schlotterbeck, ma l'infortunio rimediato alla caviglia sinistra e che lo terrà fuori dai giochi per diverso tempo ha inevitabilmente fatto tramontare il tutto. E così Bastoni, che "piace al Real" come confermato da The Athletic, sembra essere diventata una pista prioritaria.

Dal Barcellona ai blancos?

Il difensore dell'Inter ha vissuto una stagione tribolata, la simulazione nella sfida con la Juve ha portato a tante critiche e ai fischi da parte di alcune tifoserie nelle sfide contro i nerazzurri. A questo si è aggiunto l'espulsione rimediata con l'Italia nella sfida decisiva per la qualificazione Mondiale contro la Bosnia. Insomma, un'annata non facile e che sembrava portare Bastoni verso una nuova esperienza lontano dalla Serie A: su di lui si era affacciato con forza il Barcellona, alla fine però le idee tattiche di Flick hanno fatto cessare la trattativa ancora prima di nascere. Il futuro del difensore potrebbe comunque essere in Liga, ma con la camiseta blanca.

Le parole dell'agente

L'agente di Bastoni, Tullio Tinti, intercettato dai giornalisti 20 giorni fa fuori dalla sede dell'Inter aveva chiarito: "Siamo andati all’Inter non per parlare di Bastoni, perché Alessandro è un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti. Ha ancora due anni di contratto, indossa la maglia dell’Inter ed è felice lì. Bisogna rispettare i contratti, quindi il problema non si è mai posto". Insomma, dichiarazioni nette sulla permanenza del calciatore alla corte di Cristian Chivu, in linea con quelle che aveva rilasciato precedentemente il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. Ma chissà se la linea rimarrà la stessa anche in caso di chiamata dal Real di Mourinho e di offerta altisonante per il cartellino.