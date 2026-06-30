Inter, è il momento dei saluti: ufficiali gli addii di Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij

L'Inter saluta Sommer: "Grazie di tutto Yann"

"L'Inter saluta Sommer: grazie di tutto, Yann!". Si apre con queste parole il comunicato con cui l'Inter ufficializza la fine dell'avventura del portiere svizzero, dopo tre stagioni e quattro titoli conquistati con la maglia nerazzurra. "Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Yann Sommer, avere la sua prestazione in Inter-Barcellona come primo, meraviglioso flashback. Sarà facile chiudere gli occhi e rivivere quell'attimo in cui San Siro ha trattenuto il fiato, sul sinistro a giro di Lamine Yamal nel secondo tempo supplementare. Sarà facile sorridere nel ricordare come Yann si sia disteso, volando come un supereroe per togliere la palla dall'angolino, facendo esplodere il Meazza come per un gol segnato. Un momento magico che ha sublimato un percorso di costanza, attributo fondamentale per chi di ruolo fa il portiere, per chi sa che le proprie responsabilità hanno un peso specifico differente da tutti gli altri - scrive l'Inter nel comunicato con cui saluta l'estremo difensore svizzero ricordando i - tre anni a difesa della porta nerazzurra, tre stagioni in cui i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate dell'Inter, in cui la sua classe con i piedi è stata perno fondamentale della costruzione del gioco nerazzurro".

I numeri e i trionfi di Sommer con l'Inter

"Il suo impatto sul mondo Inter è stato subito quantificabile con numeri pazzeschi, che raccontano di 12 clean sheet nelle prime 17 partite giocate in Serie A - prosegue il club campione d'Italia -. Ha messo il suo sigillo sulla Seconda Stella con parate decisive e fondamentali, dal match contro il Napoli al volo ad Empoli, dal riflesso su Retegui nel match casalingo contro il Genoa ai preziosi interventi contro la Roma, passando per il rigore parato a Nico Gonzalez a Firenze fino al derby di ritorno: una notte storica, in cui Yann ha vinto il suo primo Scudetto e vissuto l'amore incondizionato della Milano nerazzurra. Un amore che lo ha seguito ogni giorno, fino a toccare l'apice nella partita contro il Barcellona". E ancora "si è ripetuto nell'ultima stagione, quella del Double: 15 clean sheet in 33 presenze in campionato, chiudendo in modo indimenticabile tre anni in nerazzurro in cui ha conquistato due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. 139 presenze totali, mantenendo la porta inviolata in 66 occasioni: Yann Sommer ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Inter. Grazie, Yann: è stato bello vincere insieme!".