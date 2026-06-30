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Bastoni indagato per prostituzione minorile: avviso di garanzia per il difensore dell’Inter

Il nerazzurro ha ricevuto un invito a comparire per venerdì prossimo: cosa sta succedendo
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Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, su una società di eventi di Cinisello Balsamo che, è l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi.

Invito a comparire per Bastoni

Come anticipato da Repubblica.it e confermato da ambienti giudiziari, oggi ha ricevuto un invito a comparire per venerdì prossimo. Secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca 17enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

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