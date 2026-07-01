Bastoni, le chat dell'inchiesta e la difesa: “Mai con minorenni”

Quando il pr Alessio Salamone lo ha informato che avrebbe dovuto farsi carico di 100 euro per il taxi della ragazza, la reazione del calciatore non sarebbe stata delle più entusiaste. Nelle stesse conversazioni è emersa anche una certa attenzione ai costi complessivi della serata, con l’ipotesi iniziale che per il sushi non si sarebbe superata la soglia dei 100 euro totali. Salamone, a quel punto, è intervenuto: "Amico, ma potrà costare un sushi 100 euro? Poi siamo in 8 (…) se vuoi te lo faccio ordinare a te così decidi te, secondo me verrà sui 2/300 euro minimo". Poi è seguita la replica attribuita a Bastoni: "Ma le tipe non mangiano una sega…". Il botta e risposta prosegue con una battuta dello stesso Salamone: "Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te". Terminate le ore della serata, il pr è tornato a scrivere al calciatore in piena notte, alle 3.47, con un messaggio diretto: "Mi raccomando ... (nome della minorenne, ndr), amico. Mi raccomando". Subito dopo, lo stesso interlocutore ha contattato anche la ragazza: "Qualsiasi problema scrivimi. Tutto ok?". La risposta è arrivata dopo circa mezz’ora: "Sisi tutto okei. Sono a casa di (Bastoni, ndr) dormo qui". Sentita successivamente come testimone, la giovane avrebbe dichiarato agli inquirenti di non aver ricevuto alcuna somma di denaro da Bastoni.