Bastoni, le chat dell'inchiesta e la difesa: “Mai con minorenni”

Un’indagine complessa della Procura di Milano riporta al centro dell’attenzione un presunto sistema di escort e festini tra Milano e Mykonos organizzato da una società di eventi. Nell’inchiesta, che ha già portato a diversi arresti domiciliari, figura anche il nome di Alessandro Bastoni, oggi indagato per prostituzione minorile (gli è stato notificato un avviso di garanzia) insieme ad altri soggetti coinvolti nella gestione dell’agenzia. Le accuse, che si basano anche su chat e ricostruzioni investigative relative a episodi del passato, sono al centro di un fascicolo seguito dalla Procura milanese, mentre la difesa del giocatore respinge ogni addebito.
Il messaggio della minorenne e la ricostruzione degli inquirenti
Come riportaro dal Corriere della Sera, uno degli elementi chiave dell’inchiesta riguarda un messaggio inviato alle 4:16 del 10 luglio di sei anni fa, interpretato dagli inquirenti come un indizio del contesto della serata contestata. "Dormo qui e domani mattina mi riaccompagnano a casa". Secondo la Procura di Milano, quella comunicazione sarebbe collegata a una notte trascorsa dalla ragazza, all’epoca 17enne, con il calciatore nell’ambito di un incontro organizzato tramite il pr Alessio Salamone e una struttura che, secondo l’accusa, offriva un servizio "tutto compreso" a clienti facoltosi. Per gli inquirenti, il messaggio rappresenterebbe un riscontro alla permanenza della giovane nell’abitazione in cui si sarebbe svolto l’incontro.
L’ipotesi di un sistema organizzato e il ruolo dell’agenzia
L’indagine dell’aggiunto di Milano Bruna Albertini e del pm Rosaria Stagnaro ha già portato, nei mesi scorsi, agli arresti domiciliari di più persone, tra cui Deborah Ronchi, titolare della società Ma.De., il compagno Emanuele Buttini, lo stesso pr Salamone e altri soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Accuse che si basano anche su episodi degli anni scorsi che sono venuti fuori dalle chat tra gli indagati. Come quella tra il 9 e il 10 luglio 2020 in cui Salamone al giocatore dell’Inter "dice chiaramente che la ragazza è disponibile" a fare sesso con lui, "purché il giorno successivo si premuri a farla riaccompagnare a casa". L’ipotesi della Procura è che Bastoni abbia raggiunto un’intesa con il pr per organizzare quello che viene descritto come "un incontro di natura sessuale con la ragazza minorenne", che si sarebbe dovuto svolgere in un appartamento messo a disposizione da Deborah Ronchi, con la gestione complessiva della serata e delle condizioni economiche definita come "concordando" il prezzo all inclusive.
Secondo l’accusa, episodi come quello contestato sarebbero inseriti in un sistema più ampio, emerso anche attraverso conversazioni tra gli indagati. Dopo il pareggio dell'Inter con il Verona nella 31a giornata di serie A, al calciatore che stava tornado in Porsche a Milano, Salamone ha chiarito senza mezzi termini: "La minorenne credo che ti vuole c… (fare sesso, ndr). Mi chiede cosa pensa di me Alessandro?" In un’altra parte delle chat analizzate dagli investigatori, si fa riferimento alla disponibilità della ragazza e alla gestione dell’incontro: "Oggi era carica? O non fa la t.…". E ancora: "Secondo me si vuole divertire, però oggi sta soft".
La serata, il presunto accordo e la gestione dei dettagli
Dalle ricostruzioni investigative emerge anche la pianificazione della serata successiva, che secondo gli inquirenti avrebbe avuto caratteristiche precise e condivise tra i partecipanti. Si mettono d’accordo sulla serata del giorno successivo, che deve avere "un'impostazione più intima, di poche persone e a base di sushi", annotano gli inquirenti. Nel dialogo tra gli interlocutori sono emersi anche dettagli organizzativi e logistici, come il trasporto della ragazza e la gestione della spesa complessiva. Alla serata avrebbero partecipato anche due amici del giocatore e altre due ragazze. E il pagamento sarebbe stato a carico del calciatore.
Quando il pr Alessio Salamone lo ha informato che avrebbe dovuto farsi carico di 100 euro per il taxi della ragazza, la reazione del calciatore non sarebbe stata delle più entusiaste. Nelle stesse conversazioni è emersa anche una certa attenzione ai costi complessivi della serata, con l’ipotesi iniziale che per il sushi non si sarebbe superata la soglia dei 100 euro totali. Salamone, a quel punto, è intervenuto: "Amico, ma potrà costare un sushi 100 euro? Poi siamo in 8 (…) se vuoi te lo faccio ordinare a te così decidi te, secondo me verrà sui 2/300 euro minimo". Poi è seguita la replica attribuita a Bastoni: "Ma le tipe non mangiano una sega…". Il botta e risposta prosegue con una battuta dello stesso Salamone: "Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te". Terminate le ore della serata, il pr è tornato a scrivere al calciatore in piena notte, alle 3.47, con un messaggio diretto: "Mi raccomando ... (nome della minorenne, ndr), amico. Mi raccomando". Subito dopo, lo stesso interlocutore ha contattato anche la ragazza: "Qualsiasi problema scrivimi. Tutto ok?". La risposta è arrivata dopo circa mezz’ora: "Sisi tutto okei. Sono a casa di (Bastoni, ndr) dormo qui". Sentita successivamente come testimone, la giovane avrebbe dichiarato agli inquirenti di non aver ricevuto alcuna somma di denaro da Bastoni.
L’interrogatorio, la difesa e le accuse respinte
Il procedimento si trova ancora nella fase preliminare e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori atti istruttori, con la convocazione di diversi soggetti come testimoni, tra cui altri calciatori citati nelle carte: tra loro, Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta, il centrale dell’Arsenal Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna. Il legale del giocatore ha respinto con decisione le accuse, sottolineando la posizione difensiva del proprio assistito. "Posso escludere che il mio assistito abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni". Secondo la ricostruzione difensiva, il calciatore non avrebbe mai partecipato a incontri a pagamento. Nel frattempo, la Procura continua gli approfondimenti su una vicenda che coinvolge più persone e che si inserisce in un’inchiesta più ampia su un presunto giro di escort legato al mondo del calcio professionistico.
Un’indagine complessa della Procura di Milano riporta al centro dell’attenzione un presunto sistema di escort e festini tra Milano e Mykonos organizzato da una società di eventi. Nell’inchiesta, che ha già portato a diversi arresti domiciliari, figura anche il nome di Alessandro Bastoni, oggi indagato per prostituzione minorile (gli è stato notificato un avviso di garanzia) insieme ad altri soggetti coinvolti nella gestione dell’agenzia. Le accuse, che si basano anche su chat e ricostruzioni investigative relative a episodi del passato, sono al centro di un fascicolo seguito dalla Procura milanese, mentre la difesa del giocatore respinge ogni addebito.
Il messaggio della minorenne e la ricostruzione degli inquirenti
Come riportaro dal Corriere della Sera, uno degli elementi chiave dell’inchiesta riguarda un messaggio inviato alle 4:16 del 10 luglio di sei anni fa, interpretato dagli inquirenti come un indizio del contesto della serata contestata. "Dormo qui e domani mattina mi riaccompagnano a casa". Secondo la Procura di Milano, quella comunicazione sarebbe collegata a una notte trascorsa dalla ragazza, all’epoca 17enne, con il calciatore nell’ambito di un incontro organizzato tramite il pr Alessio Salamone e una struttura che, secondo l’accusa, offriva un servizio "tutto compreso" a clienti facoltosi. Per gli inquirenti, il messaggio rappresenterebbe un riscontro alla permanenza della giovane nell’abitazione in cui si sarebbe svolto l’incontro.