Inter-Mkhitaryan avanti insieme: è ufficiale il rinnovo. I dettagli e la durata del contratto

Non solo addii: in casa Inter arriva anche un rinnovo, quello di Henrikh Mkhitaryan . Nella giornata di ieri, i nerazzurri hanno salutato Yann Sommer , Francesco Acerbi , Stefan De Vrij e Matteo Darmian . Tutti hanno detto addio alla scadenza del proprio contratto. Una scelta chiara e precisa: ringiovanire la rosa puntando su nuovi giocatori. Tra i senatori dello spogliatoio nerazzurro, però, rimarrà il centrocampista armeno, che sarà ancora a disposizione di Cristian Chivu per un'altra stagione. La notizia arriva nel giorno in cui un altro simbolo nerazzurro, Alessandro Bastoni , è stato iscritto nel registro degli indagi per prostituzione minorile .

Inter-Mkhitaryan ancora insieme

Trentotto anni da compiere il prossimo gennaio, ma un'ultima stagione in nerazzurro: Henrikh Mkhitaryan ha rinnovato il contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2027. Ad annunciarlo è stata la società nerazzurra con un comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027".

I numeri in nerazzurro

Henrikh Mkhitaryan è arrivato all'Inter nell'estate del 2022, al termine del contratto con la Roma. In totale, il centrocampista armeno ha giocato 187 partite, segnando 12 reti e fornendo 21 assist. Anche in questa stagione il suo contributo è stato importante: in 30 partite in Serie A, ha segnato 4 reti con due assist. Dal 2022, ha vinto due scudetti (2023/24 e 2025/26), due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.