Caso Bastoni, "la minorenne" e le conseguenze dell'inchiesta: cosa succede adesso

Bastoni indagato. È finito su tutte le prime pagine dei giornali, non solo, sportivi. Ma cosa sappiamo adesso di questa vicenda? Tutto nasce da un'inchiesta della Procura di Milano su un’agenzia, la "Ma.De." di Cinisello Balsamo, che organizzava feste e festini 'all inclusive' per clienti facoltosi, procurando anche escort tra Milano e Mykonos. La vicenda che riguarda Bastoni risale al 2020. Giusto puntualizzarlo perché, all’epoca dei fatti, Bastoni non ha ancora compiuto vent’anni ed è appena arrivato all'Inter.
Le ipotesi della Procura
Tra le ipotesi della Procura, si sospetta l’esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte a "conquistare" giocatori di Serie A e non solo e altri sportivi. Entrando nel merito del "caso Bastoni", la Procura ipotizza che uno degli addetti della "Ma.De.", Alessio Salamone, avesse trovato una ragazza disponibile - secondo Salamone - ad avere rapporti sessuali con Alessandro Bastoni. "La minorenne credo che ti vuole c… (fare sesso, ndr). Mi chiede cosa pensa di me Alessandro?", ha chiarito il pr al calciatore dopo il pareggio dell'Inter con il Verona nella 31ª giornata di serie A.
Le chat intercettate
Nelle chat intercettate, Salamone si rivolge a Bastoni indicando la ragazza come: «la minorenne». Da quanto si legge nelle carte dell’accusa: dopo uno scambio di messaggi, i due si accordano e la ragazza passa la notte a casa di Bastoni. La ragazza avrebbe scritto un messaggio - secondo le intercettazioni - che recitava: "Dormo qui e domani mattina mi riaccompagnano a casa".
La ragazza, in quel momento, ha 17 anni e 8 mesi ed è già stata sentita dai magistrati. Nella sua deposizione ha negato molte delle circostanze e ridimensionato molto la vicenda. "Non sono una prostituta, non mi sono prostituita e non ho preso soldi", ha negato agli inquirenti la ragazza.
Mandato di comparizione per Bastoni e le parole del legale
Bastoni dovrebbe andare a deporre venerdì per essere interrogato dal pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini, le due titolari dell’inchiesta. I legali del difensore nerazzurro non hanno escluso di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Mentre dell’entourage di Bastoni arrivano smentite sulla ricostruzione fatta dalla Procura. "Posso escludere che il mio assistito abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni", ha detto il legale del difensore nerazzurro.
L'inchiesta e gli arresti dei mesi scorsi
Nei mesi scorsi, l'inchiesta della pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini ha già portato agli arresti domiciliari di più persone, tra cui Deborah Ronchi, titolare della società "Ma.De.", il compagno Emanuele Buttini, lo stesso pr Alessio Salamone e altri soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.
Quindi? Quindi, come al solito bisogna avere pazienza. Quella che conosciamo oggi è la versione dell’accusa, non una verità assoluta e non sappiamo neanche se ci sarà un processo per Bastoni, al momento solo indagato. Anche i possibili riverberi in termini di giustizia sportiva, quindi, sono difficili da valutare, anche se - essendo i fatti avvenuti in circostanze che nulla hanno a che vedere con l’attività sportiva in sé - potrebbe non esserci alcuna conseguenza.
Bastoni indagato. È finito su tutte le prime pagine dei giornali, non solo, sportivi. Ma cosa sappiamo adesso di questa vicenda? Tutto nasce da un'inchiesta della Procura di Milano su un’agenzia, la "Ma.De." di Cinisello Balsamo, che organizzava feste e festini 'all inclusive' per clienti facoltosi, procurando anche escort tra Milano e Mykonos. La vicenda che riguarda Bastoni risale al 2020. Giusto puntualizzarlo perché, all’epoca dei fatti, Bastoni non ha ancora compiuto vent’anni ed è appena arrivato all'Inter.
Le ipotesi della Procura
Tra le ipotesi della Procura, si sospetta l’esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte a "conquistare" giocatori di Serie A e non solo e altri sportivi. Entrando nel merito del "caso Bastoni", la Procura ipotizza che uno degli addetti della "Ma.De.", Alessio Salamone, avesse trovato una ragazza disponibile - secondo Salamone - ad avere rapporti sessuali con Alessandro Bastoni. "La minorenne credo che ti vuole c… (fare sesso, ndr). Mi chiede cosa pensa di me Alessandro?", ha chiarito il pr al calciatore dopo il pareggio dell'Inter con il Verona nella 31ª giornata di serie A.