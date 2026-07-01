Caso Bastoni, "la minorenne" e le conseguenze dell'inchiesta: cosa succede adesso

Nelle chat intercettate, Salamone si rivolge a Bastoni indicando la ragazza come: «la minorenne ». Da quanto si legge nelle carte dell’accusa: dopo uno scambio di messaggi, i due si accordano e la ragazza passa la notte a casa di Bastoni . La ragazza avrebbe scritto un messaggio - secondo le intercettazioni - che recitava: "Dormo qui e domani mattina mi riaccompagnano a casa".

La ragazza, in quel momento, ha 17 anni e 8 mesi ed è già stata sentita dai magistrati. Nella sua deposizione ha negato molte delle circostanze e ridimensionato molto la vicenda. "Non sono una prostituta, non mi sono prostituita e non ho preso soldi", ha negato agli inquirenti la ragazza.

Mandato di comparizione per Bastoni e le parole del legale

Bastoni dovrebbe andare a deporre venerdì per essere interrogato dal pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini, le due titolari dell’inchiesta. I legali del difensore nerazzurro non hanno escluso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Mentre dell’entourage di Bastoni arrivano smentite sulla ricostruzione fatta dalla Procura. "Posso escludere che il mio assistito abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni", ha detto il legale del difensore nerazzurro.