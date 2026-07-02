Bastoni non risponde e non andrà in tribunale: via dalla Serie A?

È appena a metà, ma il 2026 è già un anno che Alessandro Bastoni vorrà dimenticare il prima possibile. Il double con l’Inter è affogato in un mare di negatività, una serie inaugurata lo scorso San Valentino. La simulazione dopo il contatto con Pierre Kalulu , e soprattutto la successiva esultanza per l’ingiusta espulsione del francese della Juventus , indignano l’Italia. Da Lecce a Como è un unico fischio, mentre diventa tema di gossip persino il matrimonio del 2023: la band l’accusa di non aver pagato il conto. Il peggio deve ancora venire, ed è azzurro tenebra: a Zenica, è proprio Bastoni - chissà se guarito dall’infortunio - l’autore del fallo da espulsione che affossa l’Italia e lancia la Bosnia Erzegovina verso i Mondiali . Vicende rispetto alle quali Bastoni ha sempre avuto un rifugio sicuro nell’ Inter, che l’ha sempre difeso e ha anche pensato al rinnovo, mentre lui e il suo agente ribadivano che Alessandro non aveva mai voluto ascoltare offerte di altri club. Negli ultimi giorni, ecco le vicende di cronaca che, è bene precisarlo, al momento vedono Bastoni solo indagato.

L'inchiesta

È il primo calciatore a esserlo, nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di escort riconducibile a Ma.De., agenzia di eventi di Cinisello Balsamo che, secondo la Procura di Milano, farebbe da schermo a un giro di festini a luci rosse, tra Milano e Mykonos, con pacchetti dedicati post gara e serate a base di gas esilarante. L’ipotesi di reato nell’invito a comparire recapitato a Bastoni martedì è di prostituzione minorile: al centro dell’attenzione degli inquirenti un presunto incontro a luglio 2020, quando aveva 21 anni, con una ragazza che all’epoca dei fatti ne aveva invece 17 (e 7 mesi). A raccontare la dinamica, le chat setacciate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, in cui Bastoni e Alessio Salomone, il factotum dell’agenzia - uno dei quattro indagati come presunti organizzatori -, avrebbero parlato della disponibilità della ragazza a un rapporto sessuale, delle location, della cena (con polemica sui 100 euro da spendere a persona per il sushi, prezzo ritenuto eccessivo da Bastoni) e del taxi da pagare l’indomani. Conversazioni ed eventi su cui vogliono vederci chiaro la pm Rosaria Stagnaro e l’aggiunta Bruna Albertini, che proseguono il lavoro di indagine e le audizioni - prossimamente potrebbero essere sentiti altri calciatori, tra cui Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazi e Daniel Maldini, tutti solo nella qualità di testimoni -, ma soprattutto attendono domani il centrale nerazzurro per l’interrogatorio.

La replica del legale di Bastoni

La sensazione è che, essendo una convocazione “al buio”, possa non presentarsi, avvalendosi della facoltà di non rispondere, anche se oggi saranno sciolti i dubbi. Il suo legale, l’avvocato Salvatore Scuto, ha respinto ogni addebito: «Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne». La stessa ragazza, sentita nei mesi scorsi come persona informata sui fatti, ha chiarito: «Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi». Una vicenda rispetto alla quale servirà chiarezza, e al cui confronto il mercato diventa meno che contorno. L’ipotesi di lasciare la Serie A per ritrovare serenità circolava già dai fischi per il caso Kalulu, ma Bastoni - che ha letteralmente l’Inter tatuata sul corpo - non l’aveva mai presa in considerazione, anche perché finora i tanti interessamenti ipotizzati (compresi quelli da Barcellona e Madrid, anche se non è mai stato davvero nella lista del Real) non sono mai diventati realtà.