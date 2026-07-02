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Caso Bastoni, il difensore dell'Inter non si presenterà in Procura: l'annuncio del suo legale

È arrivata la decisione del calciatore nerazzurro che si avvale della facoltà di non rispondere agli inquirenti
2 min
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Non si presenterà in Procura a Milano avvalendosi della facoltà di non rispondere: è questa la decisione presa da Alessandro Bastoni e dai suoi legali dopo essere stato indagato con l'accusa di prostituzione minorile. Il classe 1999 era stato chiamato a comparire nella giornata di venerdì 3 luglio, ma ha scelto di non presentarsi. Lo ha reso noto il suo difensore, l'avvocato Salvatore Scuto.

Niente interrogatorio per Bastoni

Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini. Il difensore era stato chiamato a comparire in Procura a Milano per rispondere alle domande degli inquirenti, ma ha scelto di non presentarsi.

Lo ha reso noto l'avvocato Salvatore Scuto, che difende gli interessi del difensore dell'Inter. Il classe 1999 è indagato per fatti risalenti al 2020, quando era poco più che ventenne ed era arrivato da poco in nerazzurro. Il difensore si avvarrà anche della facoltà di non rispondere.

Le chat e la difesa

"Posso escludere che il mio assistito abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni", aveva dichiarato il legale di Bastoni in seguito all'iscrizione nel registro degli indagati. L'accusa ha allegato migliaia e migliaia di intercettazioni, con diverse chat. Oltre a quelle con la ragazza che all'epoca non era ancora maggiorenne, il calciatore ha tenuto diverse conversazioni con il pr Alessio Salamone, uno degli incriminati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.

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