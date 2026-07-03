Frattesi guarda anche la Juve, Inter con un reparto in vendita per Jones: il punto mercato

Barella, Calhanoglu, Zielinski, Sucic, Mkhitaryan , Diouf, Frattesi, Asllani, Stankovic, Massolin, Akinsanmiro e Topalovic . Il reparto di centrocampo dell’ Inter al 3 luglio è più che affollato. Al momento infatti sono ben dodici i calciatori per ruolo nella rosa nerazzurra. Inevitabile considerarne quindi parecchi come esuberi, probabilmente la metà, da vendere con l’obiettivo di massimizzare il profitto con una cessione definitiva o da mandare in prestito per far proseguire il percorso migliore per crescere. Il tutto, per creare spazio nella rosa e raccogliere ulteriori fondi per alzare la proposta per Curtis Jones del Liverpool . Il centrocampista inglese, infatti, rimane al primo posto della lista di Chivu che, dopo aver visto sfumare Palestra e stoppare la trattativa per Solet, ora spera di abbracciare almeno lui per inserire nel motore della squadra un elemento con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti.

Inter, al via la telenovela Frattesi

Al momento c'è distanza fra offerta (25 milioni) e richiesta (40). Il Liverpool, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 non vuole fare sconti. Il giocatore a gennaio aveva detto sì all'Inter, verrebbe a Milano anche oggi e per ora ha messo in seconda fila le opzioni in Premier. Si vedrà. Però, come detto, serve snellire il centrocampo. Il primo nome sulla lista, perché considerato l’asset di mercato è potenzialmente tra i più remunerativi, è ovviamente Frattesi. Il romano non rientra più nei piani e - nonostante una stagione negativa - viene valutato ancora 30 milioni. L'Inter aspetta una proposta concreta del Nottingham Forrest; Frattesi vorrebbe restare in Italia e guarda a Juve, Roma e Napoli, sperando che si apra qualche porta.

Inter, la situazione dei nuovi arrivati: da Stankovic a Massolin

L’altro pezzo pregiato è quello di Stankovic: riportato alla base per 23 milioni, il serbo vorrebbe fortemente rimanere, però se arrivasse una proposta da 40 milioni l'Inter non potrebbe non prenderla in considerazione. Asllani non è stato riscattato dal Besiktas per 11.5 milioni, ma non è detto, secondo chi sta vicino al calciatore, che i turchi non tornino sull’albanese, chiedendo uno sconto. L’ex Empoli piace anche al Cagliari (che corteggia anche il 21enne dell’Under 23 Berenbruch, su cui ci sono anche club stranieri e di A). Per Akinsanmiro, dopo il mancato riscatto del Pisa per 7.5 milioni, si aspettano proposte intorno ai 9-10 dalla Germania (c'è interesse di un paio di società). Capitolo Massolin: il francese, acquistato a gennaio per 3.5 milioni dal Modena, verrà testato da Chivu durante il ritiro (come Stankovic) e poi si valuterà il suo destino (probabile un prestito in Serie A).

Catanzaro su Topalovic. E Diouf...

Il Catanzaro, dopo aver perso Cissé e Liberali, ha chiesto Topalovic, 20enne trequartista sloveno messosi in luce nell’Under 23 e all’ultima giornata di campionato con un assist a Bologna per Diouf. Proprio l’ex Lens non dovrebbe partire, essendo destinato a giocarsi un ruolo da alternativa come esterno destro, ma una proposta da almeno 25 milioni potrebbe cambiare tutto. Non dovrebbero esserci scossoni invece su Calhanoglu, però c’è da scommettere che dalla Turchia qualche rumors tornerà presto a farsi sentire.