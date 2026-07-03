Thuram e l’Inter multati dalla Procura Federale: cosa è successo

Si chiude con una sanzione economica la vicenda che ha coinvolto Marcus Thuram durante i festeggiamenti per lo Scudetto dell' Inter. L'attaccante francese e il club nerazzurro hanno raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura Federale della FIGC, che ha portato a una multa di 5mila euro per entrambi. La società è stata sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva, mentre nei confronti del centravanti, attualmente impegnato con la Francia al Mondiale, era stato aperto un procedimento disciplinare per alcuni striscioni esibiti nel corso della parata celebrativa del 17 maggio scorso, organizzata dopo la conquista del campionato di Serie A e della Coppa Italia.

La decisione della FIGC e il contenuto degli striscioni

Nel provvedimento della Procura Federale, Thuram era stato deferito "per avere, in occasione della sfilata organizzata il 17 maggio 2026 dall’Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio di Serie A e della Coppa Italia, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan e i suoi tifosi". Gli striscioni avevano attirato immediatamente l'attenzione. Uno raffigurava un topo su sfondo rossonero, mentre l'altro riportava una frase offensiva riferita ai derby vinti dal Milan nel corso della stagione. Elementi che hanno portato all'apertura dell'indagine e, successivamente, alla definizione della vicenda attraverso il patteggiamento.

Un precedente che riporta al 2022

L'episodio richiama quanto accaduto quattro anni prima, al termine della festa Scudetto del Milan. In quell'occasione Mike Maignan, Theo Hernandez, Sandro Tonali e Rade Krunić furono protagonisti di alcune provocazioni rivolte all'Inter durante i festeggiamenti. Anche allora la Procura Federale intervenne con una sanzione nei confronti dei calciatori per la violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Oltre alle multe individuali, il Milan venne punito con un'ammenda di 12mila euro a titolo di responsabilità oggettiva, un precedente che presenta evidenti analogie con la decisione adottata oggi nei confronti dell'Inter e di Marcus Thuram.