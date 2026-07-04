Bastoni può partire ma chi lo vuole? Quale futuro tra Inter e indagine per prostituzione minorile

Tutto come da copione. Alessandro Bastoni non si è presentato in Procura per rispondere alle domande dei pm, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per prostituzione minorile. Una scelta difensiva legata a quello che il suo legale, l’avvocato Salvatore Scuto, aveva definito un invito a comparire al buio. È stato invece sentito, dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, Riccardo Calafiori, ascoltato come persona informata sui fatti, come era avvenuto con Daniel Maldini e Kevin Bonifazi nei giorni scorsi, dalle cui audizioni non sembrano emerse particolari novità. Ora gli inquirenti faranno il punto sull’inchiesta, per valutare i prossimi passi: è possibile che siano ascoltati altri calciatori o atleti, i cui nomi sono comparsi nello scandagliare le chat presenti nei dispositivi sequestrati agli organizzatori del presunto giro a luci rosse. Bastoni, che secondo gli inquirenti nel luglio 2020 avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 17 anni e 8 mesi, è, al momento, l’unico calciatore indagato: ha sempre ribadito la propria estraneità ai fatti, in una vicenda che è la coda di una stagione difficile a livello personale.