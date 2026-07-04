Bastoni può partire ma chi lo vuole? Quale futuro tra Inter e indagine per prostituzione minorile

Tutto come da copione. Alessandro Bastoni non si è presentato in Procura per rispondere alle domande dei pm, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per prostituzione minorile. Una scelta difensiva legata a quello che il suo legale, l’avvocato Salvatore Scuto, aveva definito un invito a comparire al buio. È stato invece sentito, dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, Riccardo Calafiori, ascoltato come persona informata sui fatti, come era avvenuto con Daniel Maldini e Kevin Bonifazi nei giorni scorsi, dalle cui audizioni non sembrano emerse particolari novità. Ora gli inquirenti faranno il punto sull’inchiesta, per valutare i prossimi passi: è possibile che siano ascoltati altri calciatori o atleti, i cui nomi sono comparsi nello scandagliare le chat presenti nei dispositivi sequestrati agli organizzatori del presunto giro a luci rosse. Bastoni, che secondo gli inquirenti nel luglio 2020 avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 17 anni e 8 mesi, è, al momento, l’unico calciatore indagato: ha sempre ribadito la propria estraneità ai fatti, in una vicenda che è la coda di una stagione difficile a livello personale.
La situazione di Bastoni
E che potrebbe avere dei risvolti nella lunga estate di calciomercato: dai fischi per il caso Kalulu all’espulsione di Zenica - determinante per la mancata qualificazione ai Mondiali - Bastoni vive un anticlimax nel quale ha sempre sentito la vicinanza dell’Inter, e non ha mai pensato di cambiare aria. Non servono, però, grandi spiegazioni per capire come l’avvicinamento alla prossima stagione non sia dei più sereni: dovrà essere bravo, ancora una volta, Cristian Chivu. O magari questa volta eventuali sirene - si era parlato del Barcellona, mentre il Real Madrid non l’ha mai davvero messo nella lista degli obiettivi, negli anni lusinghe dalla Premier League ce ne sono state - potrebbero essere valutate con occhi diversi, anche se c’è da considerare che all’estero quasi nessuno usa la difesa a tre, il contesto in cui si trova più a suo agio. Quanto all’Inter, detto della vicinanza sempre espressa, come pure del fatto che finora non abbia mai voluto cedere il suo giocatore, se la situazione cambiasse - e arrivassero proposte congrue, in linea con il valore di mercato di uno dei migliori difensori d’Europa - la sensazione è che in Viale della Liberazione non farebbero barricate.