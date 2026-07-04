Khalaili-Inter, parte il conto alla rovescia: si chiude con l’Union Saint Gilloise a 25 milioni!

MILANO - Come per Trevoh Chalobah, l’Inter ha le idee chiare pure su Anan Khalaili, con l’israeliano che è il prescelto per rinforzare la fascia destra nerazzurra. L’intesa con Boaz Gorem, l’agente dell’esterno, ex giornalista e oggi procuratore, è totale, per un quinquennale da 1.8 milioni a stagione, ma deve essere trovata la quadra con l’Union Saint Gilloise. Il Napoli risulta sorpassato – l’offerta da 15 milioni per Khalaili era stata ritenuta troppo bassa -, con la società belga che ora parte da 30 milioni. Nonostante attualmente ci sia differenza tra offerta (una ventina di milioni) e richiesta, c’è fiducia per arrivare a dama presto, magari alzando a 23 milioni più 2 di bonus il pacchetto totale della proposta. Dal canto suo Khalaili vivrà una sfida nella sfida. Non dovrà solo dimostrare di poter essere da Inter, ma anche convivere con paragoni, diretti o indiretti, di un certo tipo. I nerazzurri, come tutti sanno, avevano puntato Palestra: nelle idee interiste sarebbe stato lui il titolare del ruolo per un decennio, con l’atleta che anche a livello economico, vista la volontà di investire ben 50 milioni per il suo cartellino, rappresentava l’eccezione alla regola per Oaktree. Palestra non avrebbe avuto bisogno di adattarsi al calcio italiano, ma di contro avrebbe dovuto sconfiggere la pressione della cifra pagata per il suo cartellino. Khalaili ne costerà circa la metà, ma arriverà col compito del dover dimostrare.