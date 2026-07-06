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Khalaili, l’Inter ha scelto il dopo Dumfries: c’è l’accordo, superato il Napoli

Ha detto sì a un accordo quinquennale a 1,8 milioni a stagione: sarà lui l’erede dell'olandese in nerazzurro
6 min
KhalailiCalciomercato InterChalobah
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MILANO - A una settimana dal via, l’Inter insegue il primo vero colpo dell’estate di calciomercato. Al netto di Ivan Provedel, atteso a Milano in questi giorni per svolgere le visite mediche di rito, del riacquisto di Aleksandar Stankovic e dell’innesto di Yanis Massolin - entrambi già decisi in precedenza come il riscatto di Akanji -, i nerazzurri hanno almeno due lacune da colmare, anche in tempi brevi. L’idea era di consegnare a Cristian Chivu, per quanto possibile, considerando che diversi titolari sono impegnati ai Mondiali, una squadra più o meno pronta già al primo giorno di raduno. Quella data è, però, ormai vicina: manca la comunicazione ufficiale, ma l’Inter - escluso ovviamente chi è oltreoceano o, seppur eliminato, in ferie - si ritroverà ad Appiano Gentile tra lunedì e martedì prossimo. Poi la partenza per la Germania, dove, dal 16 luglio a Donaueschingen, si terrà la prima parte del precampionato. Le urgenze riguardano la difesa, dopo i saluti di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij - al vetriolo quello dell’olandese, ad Atene «per tornare a essere importante, non ho giocato molto l’anno scorso» -, e la fascia destra, quella che Marotta, Ausilio e Baccin contavano di sistemare con Marco Palestra, poi volato al Chelsea.

Inter su Anan Khalaili: cosa manca

È proprio in quel settore del campo che l’Inter accelera per chiudere con Anan Khalaili. I nerazzurri hanno ampiamente superato il Napoli, che si era mosso prima ma è impantanato nelle cessioni: c'è l’accordo con il laterale israeliano per un quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime ore, è arrivato anche il primo assist del classe 2004, che ha saltato l’amichevole vinta dall’Union Saint-Gilloise sul Fcsb (fu Steaua Bucarest), perché in procinto di trasferirsi. Manca l’intesa con la società belga, ferma a una richiesta da 30 milioni di euro - il 15% andrà al Maccabi Haifa -, ma nelle prossime ore sono in programma nuovi contatti e l’Inter conta di arrivare a dama.

Mercato Inter: Chalobah resta il primo obiettivo per la difesa

L’altra urgenza è legata, come detto, alla difesa: in verità è duplice, almeno a livello numerico, ma per ora - e c’è da vedere se arriveranno offerte per Alessandro Bastoni -, l’obiettivo è portare a casa un difensore e non sbagliarlo. È per questo che, nonostante sia stato proposto John Stones, svincolato dal Manchester City, in casa Inter non hanno dato seguito, poco convinti dagli infortuni e dall’ingaggio dell’inglese. Il primo obiettivo è un suo connazionale, quel Trevoh Chalobah che all’Inter - soprattutto al ds Ausilio - piace da tempo, e che vede i campioni d’Italia impegnati in un testa a testa con il Como. Nei giorni scorsi il ds Carlalberto Ludi ha escluso una trattativa: il giocatore al Como piace - anche se Fabregas preferirebbe Davinson Sanchez, alternativa da tenere buona anche per l’Inter -, forse è un modo per evitare di accendere un’asta che non è nelle intenzioni nemmeno di Ausilio. Il Como, che per la difesa valuta anche Mamadou Sarr (pure lui del Chelsea), non ha finora presentato l’atteso rilancio per Chalobah e pare aspettare le mosse nerazzurre: l’Inter è in contatto con l’entourage del giocatore e, anche grazie ai flirt delle scorse sessioni di mercato, è vicina all’intesa economica su quel fronte. Poi ci sarebbe da discutere con il club londinese, che valuta Chalobah almeno 35 milioni di euro e, rispetto al passato, non pare propenso a un prestito.

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